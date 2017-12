Najlepšou piesňou roka je podľa časopisu Rolling Stone Crazy

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) - Pieseň Crazy formácie Gnarls Barkley je podľa časopisu Rolling Stone najlepšou piesňou uplynulého roka. Duo Gnarls Barkley, ktoré tvoria DJ a producent Danger Mouse (Brian ...

13. dec 2006 o 14:40 SITA

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) - Pieseň Crazy formácie Gnarls Barkley je podľa časopisu Rolling Stone najlepšou piesňou uplynulého roka. Duo Gnarls Barkley, ktoré tvoria DJ a producent Danger Mouse (Brian Burton) so spevákom a raperom Cee-Lo (Thomas Callaway), získalo tento rok aj cenu MTV Europe Music Awards ako najlepší nováčik a ich Crazy sa stala piesňou roka. Druhou najlepšou piesňou podľa Rolling Stone je Steady As She Goes skupiny The Raconteurs, ktorú založili Jack White z The White Stripes a gitarista Brendan Benson. Nasledujú hip-hopové skladby: Ridin' (Chamillionaire) a What You Know (T.I.). Piate miesto obsadila pieseň Vans kalifornskej skupiny The Pack. Prvú desiatku dopĺňajú: Thunder on the Mountain - Bob Dylan, Smile - Lily Allen, Wamp Wamp (What it Do) - Clipse with Slim Thug, Dimension - Wolfmother a Ooh La La - Goldfrapp. Najlepším albumom roka je podľa časopisu platňa Modern Times Boba Dylana.