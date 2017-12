Haberland, Loktibrada, Pete Loop a Superfly djs nielen o roku 2006

Techno mŕtve a schranz večne živý? Hip hop vládne a Paul Van Dyk tiež? Čo si myslia o uplynulom roku ľudia, ktorí vás budú v ELAMe 31. decembra baviť? Nech sa páči 1. časť krátkych rozhovorov nielen k párty FRESH *silvester edition...

13. dec 2006 o 14:02

Ahojte, koniec roka 2006 je pred nami, čo pre vás znamenal tento rok v osobnom živote a čo v djingu?

Haberland: Tak čo sa môjho osobného života týka, všetko je v pohode. Mám nový bytík, tak teraz dolaďujeme detaily a dekorácie :-))) V djingu nič nové, stále ma to baví... pozrite na moju stránku www.myspace.com/djhaberland

Loktibrada: Doma dobrý štandard. Čo sa týka djingu, hral som menej ako po iné roky, aj keď viac v zahraničí. Pokojne by to takto mohlo ostať...

Pete Loop: Naučil som sa obsluhovať program Cu Base a začínam pomaly robiť svoju tvorbu. Čo sa hrania týka hrám stále veľa a uvidím dokedy ma to bude baviť.

Ricci (Superfly djs): No áno, tento rok bol pre mňa všemožne zaujímavý vo všetkých smeroch. I keď o nejakej skutočnej harmónii, alebo duševnej pohode sa tento rok síce nedá moc hovoriť, ale nemôžem mať všetko, že? :-) Ešte že je tu hudba, pri ktorej sa i ja často pozerám ružovejšie na svet. Určite som rád, že som sa mal tú česť hrať na mnohých významných akciách, nadobudol som veľa nových skúseností a spoznal mnoho skvelých ľudí.

Subcell (Superfly djs): Osobný život tu asi nebudem pretriasať, je to stále o tom istom. V djingu a na poli tanečnej scény som veľmi rád, že sa nám za krátky čas podarilo presadiť projekt Superfly Djs, ktorý sa pomaly rozvíja už aj producentským smerom. Samozrejme ma potešilo hranie na niektorých kvalitných akciách, ktoré mám tento rok za sebou.



Na ktorú tohtoročnú akciu budete najviac spomínať a prečo?

Haberland: No tak určite na MIE s Joey Youngmanom, lebo hral fajn, a kamoška Natasha (mimochodom najlepšia housová djka na svete) oslavovala narodky a všetko bolo ako má byt... a ešte narodeniny Jazz Clubu v Kosiciach v apríli, no a keby si tam bol, brácho, tak pochopíš :-)))

Loktibrada: Najlepšie klubovky tohto roku boli v Holandsku. Kvalitný zvuk tam tvorí základ každého klubu a starostlivosť o hostí (DJov) je na ozaj slušnej úrovni.

Pete Loop: Asi na Silicone Soul v Elame, lebo atmosféra bola na parkete úplne fantastická...

Ricci (Superfly djs): Tých akcií je určite viac. Osobne, určite účinkovanie na party Oxygen, ale nezabudnem na nedávny event s Paul van Dykom. Opäť som si vychutnal tú neuveriteľnú atmosféru, ktorú dokážu vytvoriť naozaj len Slováci...

Subcell (Superfly djs): Ani neviem, všetky boli OK. Nemám ale rád veľké halovky, na ktorých sa človek musí tlačiť aj na WC. Uprednostňujem kluby a menšie akcie, z ktorých mám fakt dobré zážitky, hlavne z backstageu. Pre mňa je dôležité stretnúť priateľov, nenudiť sa a vo finále mať pekné spomienky.



Kam sa podľa teba dostala slovenská a česká tanečná scéna v roku 2006? Pozitívny alebo negatívny vývoj?

Haberland: Vždy pozitívny pravdaže... aj keď sa to niekedy nezdá :-) No neviem, vlastne to nesledujem. Mám rád dobrú muziku, nemám rád komerciu.

Loktibrada: Faktom je, že „naše“ techno je evidentne na ústupe. Ostatné ma až tak nezaujíma, nesledujem „scénu“.

Pete Loop: Tak tu som skôr pesimista, hlavne keď väčšina mladých ľudí odišla a stále odchádza za prácou do zahraničia, má to negatívny vplyv na návštevnosť a celkovú úroveň parties u nás. To, že sa žáner ako schranz dostáva do popredia tiež o niečom svedčí...

Ricci (Superfly djs): Ja to určite hodnotím pozitívne. Tento rok sa udialo veľa dobrých vecí. Stále fungujúca relácia 4elements, ktorá sa venuje klubovej muzike, mnoho nových i štandardných kvalitných parties a i návštevnosť je, myslím si, ďaleko veselšia. Mám pocit, že sa to tu opäť prebúdza k životu. Tento rok drží určite prvenstvo mesto Trenčín. Vnímam aj obrovský vplyv elektra, ktorý zasiahol Slovensko a celkom sa mu darí. Držím palce, nech sa scéna pozitívne rozvíja aj v ďalšom roku a dúfam, že tomu aj ja svojim podielom z časti pomôžem.

Subcell (Superfly djs): To je záludná otázka. Všetko závisí od promotérov, čo zorganizujú a akého dja sem dokážu dostať. Tento rok sa im toho podarilo veľa a to je určite pozitívny vývoj. Rozmýšľam, ale do budúcnosti ma neteší dnešná mládež, ktorá z väčšej časti počúva odpadovú americkú hip-hop-ovú kultúru... kde sú tí ľudia, ktorí by mali chodiť o pár rokov na tanečné párty? Ja len dúfam, že sa ich vkus/nevkus zmení. Teší ma, že to, čo mám rád, ľudia opäť navštevujú stále v hojnejších počtoch…. len tak ďalej.



Čo si pripravuješ na rozlúčku s rokom v klube ELAM? A tvoj odkaz clubberom?

Haberland: Cdčka a Desky. Quality Deep House Music. A odkaz? Myslite na svoje zdravie :-) Keep House Alive!!!

Loktibrada: Klasický tanečný set. Ďakujem všetkým, ktorí v minulom roku navštívili akcie, kde som účinkoval.

Pete Loop: Teším sa, že odohrám tanečný set v rytmoch electro tech-house a clubberom na parketoch prajem množstvo pretancovaných nocí.

Ricci (Superfly djs): Na rozlúčku so starým rokom určite hustý náklad, toho najlepšieho, čo v kufri mám. Zaklincovať všetky zlé veci a odosobniť sa od všetkých problémov. Veď ako na nový rok, tak po celý rok. Všetci sa môžu pripraviť na šialenú techno jazdu až ku sklonku vlastných síl. Odkaz: Držme spolu a urobme tak lepší svet, kde hudba bude liečiť naše duše!!

Subcell (Superfly djs): Čoooooooo… hocičo teraz po Ricciho odkaze poviem, bude znieť úboho a pozemsky. Nemám čo dodať, hádam len, že bojujme za svetový mier !!! :-)

