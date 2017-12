Štyri filmy majú po sedem nominácií na ceny Asociácie kritikov

BRATISLAVA 13. decembra (SITA/AP) - Tohtoročné filmové hity Na druhej strane, Babel, Dreamgirls a Little Miss Sunshine získali po sedem nominácií v 12. ročníku cien Asociácie filmových kritikov Critics' Choice Awards. Všetky štyri filmy boli nominované v kľúčovej kategórii - najlepší film. Medzi ďalšími horúcimi kandidátmi spomedzi filmov je The Queen so štyrmi nomináciami, tromi nomináciami sa môžu pochváliť Letters from Iwo Jima, Little Children, Notes on a Scandal a Charlotte's Web. Leonardo DiCaprio získal dve nominácie za herecké úlohy vo filmoch Na druhej strane a Krvavý diamant. Jeho súpermi budú Ryan Gosling, Peter O'Toole, Will Smith a Forest Whitaker. Nominácie v kategórii najlepšia herečka má Penelope Cruz za úlohu vo filme Volver, Judi Dench za Notes on a Scandal, Hellen Mirren za The Queen, Meryl Streep za Diabol nosí Pradu a Kate Winslet za Little Children. Na ocenenie najlepší režisér ašpiruje Bill Condon za snímku Dreamgirls, Clint Eastwood za Letter from Iwo Jima, Stephen Frears za The Queen, Paul Greengrass za Let číslo 93 a Martin Scorsese za snímku Na druhej strane. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 12. januára 2007 v Santa Monica Civic Auditorium. Záznam odvysiela televízna stanica E! 20. januára.