Luc Besson má nový film – rozprávku

Jedna skupina ľudí hovorí: Bože, ten vyzerá strašne. Druhej však pripadá nádherný, a tak je o čom hovoriť.

14. dec 2006 o 10:00 (kk)

Pozrite sa na obrázok, je na ňom Artur, rozprávková postava z knižiek Luca Bessona. Preložili ju do tridsiatich štyroch jazykov, aj do slovenčiny. Dnes je z nich už milión štyristotisíc kusov fuč. Teda, na nočných stolíkoch detí a neraz aj ich rodičov. Odvčera sa na Artura chodí pozerať aj do kín. Prví sú Francúzi, je to pre nich udalosť mesiaca.

Postavu miniatúrneho chlapca raz Lucovi Bessonovi prišiel ukázať kamarát. Mal len zopár skíc, ale francúzsky režisér sa nadchol. Zmyslel si, že o Arturovi urobí film. Aby mal z čoho spraviť scenár, napísal knižky.

Film Artur a Minimojovia sa robil päť rokov. Je napoly živý, napoly v 3D animáciách. Výtvarníci ho poskladali z dvadsiatich miliónov obrázkov. „Artur je vysoký len dva milimetre – to teda naozaj nie je ľahké nafilmovať. Ale s dnešnou technológiou sme si už nejako poradili,“ povedal Besson, keď v televízii TF1.

Neodradilo ho, že v animácii sú dnes štúdia Disney a Pixar niekoľko rokov pred ostatnými. Hovorí: „Radi by sme ukázali, že aj s nami Francúzikmi treba počítať.“