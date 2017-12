Zlé britské devy vyrazili do útoku

Mladé a drzé, také sú teraz v móde. Reč je, samozrejme, o hudbe, presnejšie o tej novej a britskej. Najskôr ňou bola M.I.A., rázna Tamilčanka, dcéra členov tamilských „tigrích“ geríl, ktorá sa síce narodila v Londýne, no od šiestich rokov vyrastala na Srí

14. dec 2006 o 9:20 TOMÁŚ PROKOPČÁK

Lanke. Ustavičné úteky pred armádou sa iste podpísali nielen na jej detstve, striktnosť badať aj v jej prejave. Neskôr sa spolu s rodinou vracia do Londýna, kde sa začína naplno venovať umeleckej tvorbe.

So svojím minuloročným albumom Arular sa stála miláčikom médií. Jej album je jedným z kľúčových nahrávok v popularizácii špecifickej britskej garážovej hudby. Spolu napríklad s Dizzee Rascalom, Mike Skinnerom či vychádzajúcou hviezdou Lady Sovereign. A nie je to len spoluprácou s kultovou americkou raperkou Missy Elliott.

Práve Lady Sovereign je však najnovšou zástupkyňou nahnevaných britských raperiek. Znalci ju síce zaregistrovali už dávnejšie, patrila a dodnes patrí ku kľúčovým postavám klubovej grime scény, no do širšieho povedomia sa dostala až v okamihu, keď si ju všimol prezident amerického vydavateľstva Def Jam Jay-Z. S talentovanou Britkou okamžite podpísal kontrakt, mimochodom ako s prvým neamerickým umelcom, ktorý sa pretavil do práve vychádzajúceho albumu Public Warning. Šušká sa, že je pri ňom malá - meria zhruba jeden a pol metra a na svojej „midget“ výške si veľmi zakladá - Louise Amanda Harman odmietla The Neptunes a nahrala ho pod vedením Basement Jaxx.

Tento jej debut sa okamžite stal udalosťou nielen v rapových kruhoch. Pritom už nie je tak dôsledne grime, Basement Jaxx sa na ňom občas vydajú na výlet k tvrdému rockovému zvuku. Ale o blízkosti grime a rocku nás na letnej Pohode presvedčil aj sám Dizzee Rascal. Aj to je jeden z dôkazov búrania hudobných klišé.

Uznávaný hudobný magazín Rolling Stone napríklad napísal, že prejav na albume kolíše „medzi plačom batoľaťa a hundraním starcov, čo len potvrdzuje, že najsilnejšie skladby sa lesknú novotou“. A na rozdiel od Lily Allen si Lady Sovereign nerobí ťažkú hlavu z hraníc v hudbe. V názore na život by sa tieto dve „dámy“ asi zhodli.

Lady Sovereign však nešetrí nikoho, dokonca ani svoju materskú krajinu či všeobecne rozšírené predsudky o nej. V skladbe My Englad sa dozvieme: „Oh, zmena na kráľovninej garde, to nie je nič pre mňa, čo sa z toho domu prevalí, tralala, radšej sedím na zadku s pohárikom Chardonnay, my všetky nie sme klony Bridget Jones.“

Nahnevané frázovanie, prechádzanie z rapu do spevu a predovšetkým rytmus, ktorý vás núti kývať hlavou. A usmievať sa, najmä vtedy, keď počúvate, čo toto dievča vlastne rozpráva. Nesúvisí to len s tým, že ju v šestnástich vyhodili zo školy.

Pritom album Public Warning vznikal v rozmedzí rokov 2004 až 2006 a niektoré skladby Lady Sovereign fanúšikovia už určite poznajú z množstva dídžej­ských setov, ktoré sa pravidelne objavujú na internete.

Je to už raz tak, v dnešnej hudbe si vás všimnú len ak môžete médiám ponúknuť silný príbeh ako M. I. A. alebo nahlas kričíte a dôrazne okolo seba šermujete päsťami ako Lily Allen či Lady Sovereign. No na rozdiel od množstva iných­ „škandalóznych“ projektov, týmto dievčatám nemôže nikto uprieť poctivo robenú hudbu.