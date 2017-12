Sean Paul koncertoval v Bratislave

Bratislava 14. decembra (TASR) Jamajský spevák Sean Paul namiešal divákom bratislavskej Incheby nákazlivú a roztancovanú zmes reggae, hip-hopu a rocku.

14. dec 2006 o 3:37 TASR

V stredu večer vystúpil tento priekopník dancehallu po prvý raz na Slovensku. Koncert sa začal krátko po pol deviatej, keď vyšla na pódium mladučká speváčka Nyaka. Po jej vystúpení v sporom odeve, kde jej sekundovali tanečníčky zo Street Dance Academy, už všetci netrpezlivo čakali na Seana Paula a jeho sprievod.

Ten sa na pódiu objavil za zvukov rockového intra svojej live kapely. Vystúpenie hneď na úvod odpálil pesničkou Like Glue. Potom pridal niekoľko pár slov, z ktorých boli nadšené hlavne dievčatá. V prvom rade sa chcem poďakovať, že tu môžem hrať. Som tu po prvý raz, začal Sean Paul poďakovaním. Vonku je síce zima, ale tu vo vnútri je horúco. A napokon, všetky sexi ženy žijú v Bratislave! zložil kompliment povestnej kráse slovenských dievčat.

Počas 1,5- hodinového koncertu si Sean Paul "zaspieval" aj s Beyonce či so Sashou. Ich hlasy v hitoch Baby Boy a Iďm Still In Love With You ale zazneli len zo samplov. Sean nezabudol ani na novšie pesničky ako We Be Burninďalebo aktuálny singel Give It Up to Me. Celý večer behal po pódiu v slnečných okuliaroch a s bielym uterákom v ruke, ktorý striedavo odhadzoval do publika nadšeným fanúšikom. "Ustálil" sa len pri jedinej pesničke, keď vzal do rúk akustickú gitaru a precítene ju zahral a zaspieval.

Záver vystúpenia Sean Paul zaklincoval svojim hitom Get Busy, ktorý nenechal nikoho sedieť. Na údiv fanúšikov ale nezahral žiaden prídavok, ani po hlasnom skandovaní svojho mena.