Eddie Murphy sa obáva, že ľudia zistia, že nie je umelec

BRATISLAVA 14. decembra (SITA/AP) - Americký herec Eddie Murphy uviedol, že má jednu vec spoločnú so svojou postavou talentovaného soulového speváka Jimmyho Earlyho vo filmovej novinke Dreamgirls. "Môžem ...

14. dec 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 14. decembra (SITA/AP) - Americký herec Eddie Murphy uviedol, že má jednu vec spoločnú so svojou postavou talentovaného soulového speváka Jimmyho Earlyho vo filmovej novinke Dreamgirls. "Môžem sa s ním stotožniť. Páči sa mi jeho postava, pretože sa klamstvom dostal až na úplný vrchol," povedal 45-ročný herec. "Každý umelec si podľa mňa niekde vzadu v hlave preberá dokola tú istú otázku: 'Naozaj tomuto veria?'. Celý čas si hovorím, že na to niekto príde, odhalí ma a zistí, že ja nie som žiadny umelec," uviedol Murphy. "Školu som skončil, keď som mal 17, do Saturday Night Live som sa dostal v 18 a o dva roky na to som nakrúcal film 48 hodín. Nikdy som nemusel chodiť po konkurzoch, nebral som drogy a nič som zo svojej slávy nestratil. Som tu od 18, takže som nad vecou. Z času na čas si môžem dovoliť totálny prepadák, ale to nie je koniec sveta," dodal. Medzi hercove filmy patria komédie ako Zamilovaný profesor (1996), Doktor Dolittle (1998) či Shrek (2001).