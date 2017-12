Angelina Jolieová sa chce stretnúť s Jennifer Anistonovou

Los Angeles 14. december (TASR) - Angelina Jolieová by sa rada súkromne stretla s Jennifer Anistonovou, bývalou manželkou jej súčasného manžela Brada ...

14. dec 2006 o 17:04 TASR

Los Angeles 14. december (TASR) - Angelina Jolieová by sa rada súkromne stretla s Jennifer Anistonovou, bývalou manželkou jej súčasného manžela Brada Pitta. Chcela by Jennifer uistiť, že jej vzťah s Pittom sa nezačal skôr, než sa začalo rozpadať ich manželstvo.

Ako Jolieová nedávno prezradila, do Brada sa ticho zaľúbila ešte počas jeho manželstva s Anistonovou. Avšak partnermi začali byť až omnoho neskôr.

Jolieová a Pitt sa spoznali pri natáčaní akčnej komédie Pán a pani Smithovci v roku 2004 a vzniklo medzi nimi silné priateľstvo. Mali tak veľa spoločného, že všetko robili spolu, takže de facto vytvorili "pár", avšak nie ľúbostný, zdôrazňuje Angelina.

Ona sama mala vraj vtedy dosť práce s výchovou svojho adoptovaného syna Maddoxa a bolo jej jasné, že Brad je ženatý so ženou, ktorá je "jeho najlepšou priateľkou, ženou, ktorú miluje a ktorú si váži".

V januári 2005 sa však Pitt s Anistonovou rozišli a v máji toho istého roku ho vyfotili bulvárne plátky s Angelinou na pláži v Keni, čím potvrdili dovtedajšie špekulácie, že spolu chodia.

Jolieová sa krátko stretla s Anistonovou na nakrúcaní Pána a pani Smithovcov, avšak "to nebolo to pravé stretnutie," hovorí Angelina. "Len sme okolo seba prešli, pozdravili sa a podali si ruky."

"Nebolo to skutočné stretnutie, kde by sme si spolu sadli. Závisí to od jej rozhodnutia, no ja by som to uvítala," dodáva.

Jolieová a Pitt majú spolu tri deti - adoptovaného syna Maddoxa i dcérku Zaharu, a ich prvé spoločné biologické dieťa Shiloh Nouvel.

Jennifer Anistonová mala po rozvode s Pittom vzťah s Vinceom Vaughnom, svojím hereckým partnerom z filmu Rozchod, ich rok trvajúci vzťah však pred pár týždňami stroskotal.