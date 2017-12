Sedem nominácií na Zlatý glóbus získala dráma Babel s Bradom Pittom

Beverly Hills 14. decembra (TASR) - Helen Mirrenová, Leonardo DiCaprio a Clint Eastwood sa ocitli medzi niekoľkonásobnými nomináciami 64. ročníka filmových cien Zlatý glóbus, ktoré oznámili dnes v Beverly Hills. Najúspešnejšou je dráma Babel s Bradom Pittom v hlavnej úlohe, ktorá získala sedem nominácií.

Na rozdiel od Oscarov, ktoré oceňujú najlepšie výkony najmä v oblasti vážnej drámy, sa Zlaté glóbusy udeľujú za najlepší film, najlepšieho herca a najlepšiu herečku tak v kategórii drámy, ako aj v kategórii muzikál alebo komédia.

Medzi nominácie v dramatickej kategórii sa tento rok dostali také renomované snímky ako Na druhej strane (The Departed) režiséra Martina Scorseseho, drámy United 93 a World Trade Center o udalostiach z 11. septembra 2001, a dve vojnové drámy Clinta Eastwooda - Zástavy našich otcov (Flags of Our Fathers) a Letters From Iwo Jima.

Najúspešnejšia tohtoročná snímka Babel rozpráva príbeh rodín z celého sveta, ktoré spojila tragická streľba v severoafrickej púšti. Odnáša si nominácie v kategórii najlepší film, najlepší scenár, najlepší muzikál, najlepšia réžia (Alejandro Gonzalez Inarritu), ako aj najlepšie herecké výkony (Brad Pitt, Rinko Kikuchi, Adriana Barraza). V kategórii drámy získali nominácie na najlepší film aj snímky Malé deti, Kráľovná a Bobby.

Tento rok však priniesol aj pozoruhodnú úrodu vynikajúcich komediálnych počinov, ktoré v konkurencii svojich dramatických proťajškov na odovzdávaní Oscarov môžu ťahať za kratší koniec.

Medzi najpozoruhodnejšie komédie, ktoré by mohli zamiešať karty na tohtoročných Glóbusoch, sa zaradili:

- Nekonvenčná rodinná komédia Malá Miss Sunshine (Little Miss Sunshine) o veselej disfunkčnej rodine, s celým svojím hlavným hereckým obsadením: Gregom Kinnearom, Toni Collettovou, Stevom Carellom, Alanom Arkinom, Paulom Danom a Abigail Breslinovou,

- Literárna komédia Stranger Than Fiction s Willom Ferrellom, Emmou Thompsonovou a Dustinom Hoffmanom,

- Oscarová paródia For Your Consideration s vynikajúcou Catherine O'Hara,

- A vynikajúca Meryl Streepová ako samotným peklom zoslaná neľútostná šéfka v satire z oblasti módneho priemyslu, Diabol nosí Pradu.

V kategórii najlepší muzikál alebo komédia nemožno vynechať ani komédiu Borat o kontroverznom kazašskom reportérovi, ktorého hlavný protagonista Sacha Baron Cohen si odnáša aj nomináciu na najlepšieho herca v muzikáli alebo komédii. Muzikál Dreamgirls s Eddiem Murphym a Jennifer Hudsonovou vo vedľajších úlohách, podľa Amerického filmového inštitútu patrí do desiatky najlepších tohtoročných filmov, a obaja zmienení herci sú najsilnejšími kandidátmi vo svojich kategóriách. Nominovaná je aj komédia Ďakujeme, že fajčíte.

Medzi favoritov v hlavnej kategórii najlepší herec v dráme sa považuje Forest Whitaker ako Idi Amin v snímke Posledný kráľ Škótska (The Last King of Scotland). Nomináciu získal aj Leonadro DiCaprio za úlohu v dráme Na druhej strane, Peter O'Toole za Venušu a Will Smith za príbeh o otcovi a synovi Hľadanie šťastia.

V kategórii najlepšia herečka v dráme budú súperiť Helen Mirrenová ako kráľovná Alžbeta II. vo filme Kráľovná (The Queen), Penelope Cruzová so španielskou snímkou Volver, Kate Winsletová v snímke Malé deti, vynikajúca Judi Denchová v dráme Notes on a Scandal, a Maggie Gyllenhaalová za príbeh o drogovej závislosti Sherrybaby, ktorý získal na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale v Karlových varoch Veľkú cenu Kryštáľový glóbus za najlepší film, ako aj cenu za najlepší ženský herecký výkon.

V kategórii animovaných filmov sa najhorúcejšími kandidátmi stali detský kreslený film o spievajúcich tučniakoch Happy Feet, rozprávajúce autíčka z disneyovky Autá a strašidelný Monster House (V tom dome straší).

Zlaté glóbusy sa udeľujú v 13 filmových a 11 televíznych kategóriách. Rozhoduje o nich zhruba 90-členný Zväz zahraničných novinárov v Hollywoode a považujú sa za dôležitý "lakmusový papierik" pred udeľovaním Oscarov.

Všetci štyria laureáti cien Americkej filmovej akadémie za rok 2005 - Reese Witherspoonová, Philip Seymour Hoffman, Rachel Weiszová a George Clooney - pred získaním Oscara triumfovali práve na udeľovaní Zlatých glóbusov.

Tohtoročnú cenu za celoživotné dielo si odnesie Warren Beatty.

Víťazov Zlatých glóbusov 2006 oznámia 15. januára 2007, osem dní pred zverejnením nominácií na Oscara. Tie sa budú odovzdávať na slávnostnom ceremoniáli 25. februára 2007.