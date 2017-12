Prehľad nominácií na filmové ceny Zlatý glóbus

Kategórie Nominácie

Najlepší film - dráma Babel

Bobby

Na druhej strane

Little Children

Kráľovná

Najlepší ženský herecký výkon vo filme - dráme Penélope Cruz (Volver)

Judi Dench (Notes On a Scandal)

Maggie Gyllenhaal (Sherrybaby)

Helen Mirren (Kráľovná)

Kate Winslet (Little Children)

Najlepší mužský herecký výkon vo filme - dráme Leonardo DiCaprio (Blood Diamond)

Leonardo DiCaprio (Na druhej strane)

Peter O’Toole (Venus)

Will Smith (The Pursuit od Happyness)

Forest Whitaker (The Last King of Scotland)

Najlepší film - komédia a muzikál Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa

Diabol nosí Pradu

Dreamgirls

Little Miss Sunshine

Ďakujeme, že fajčíte

Najlepší ženský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli Annette Bening (Running With Scissors)

Toni Collette (Little Miss Sunshine)

Beyoncé Knowles (Dreamgirls)

Meryl Streep (Diabol nosí Pradu)

Renée Zellweger (Miss Potter)

Najlepší mužský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli Sacha Baron Cohen (Borat)

Johnny Depp (Piráti Karibiku – Truhlica mŕtveho muža)

Aaron Eckhart (Ďakujeme, že fajčíte)

Chiwetel Ejiofor (Kinky Boots)

Will Ferrell (Stranger Than Fiction)

Najlepší animovaný film Autá

Happy Feet

V tom dome straší

Najlepší cudzojazyčný film Apocalypto (USA)

Letters From Iwo Jima (USA/Japonsko)

Das Leben der Anderen (Nemecko)

El Laberinto del Fauno (Mexiko)

Volver (Španielsko)

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Adriana Barraza (Babel)

Cate Blanchett (Notes On a Scandal)

Emily Blunt (Diabol nosí Pradu)

Jennifer Hudson (Dreamgirls)

Rinko Kikuchi (Babel)

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Ben Affleck (Hollywoodland)

Eddie Murphy (Dreamgirls)

Jack Nicholson (Na druhej strane)

Brad Pitt (Babel)

Mark Wahlberg (Na druhej strane)

Najlepšia filmová réžia Clint Eastwood (Zástavy našich otcov)

Clint Eastwood (Letters From Iwo Jima)

Stephen Frears (Kráľovná)

Alejandro Gonzalez Inárritu (Babel)

Martin Scorsese (Na druhej strane)

Najlepší filmový scenár Guillermo Arriaga (Babel)

Todd Field & Tom Perrotta (Little Children)

Patrick Marber (Notes On a Scandal)

William Monahan (Na druhej strane)

Peter Morgan (Kráľovná)

Najlepšia pôvodná hudba Alexandre Desplat (The Painted Veil)

Clint Mansell (Fontána)

Gustavo Santaolalla (Babel)

Carlo Siliotto (Nomad)

Hans Zimmer (Da Vinciho kód)

Najlepšia pôvodná pieseň A Father’s Way - Seal (The Pursuit of Happyness)

Listen - Beyoncé (Dreamgirls)

Never Gonna Break My Faith - Aretha Franklin, Mary J. Blige (Bobby)

The Song Of the Heart - Prince (Happy Feet)

Try Not To Remember - Sheryl Crow (Home of the Brave)

Najlepší televízny seriál - dráma 24

Big Love

Klinika Grace

Heroes

Nezvestní

Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme Patricia Arquette (Medium)

Edie Falco (Sopranovci)

Evangeline Lilly (Nezvestní)

Ellen Pompeo (Klinika Grace)

Kyra Sedgwick (The Closer)

Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme Patrick Dempsey (Klinika Grace)

Michael C. Hall (Dexter)

Hugh Laurie (Dr.House)

Bill Paxton (Big LOve)

Kiefer Sutherland (24)

Najlepší televízny seriál - komédia alebo muzikál Zúfalé manželky

Entourage

The Office

Ugly Betty

Weeds

Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli - komédii alebo muzikáli Marcia Cross (Zúfalé manželky)

America Ferrera (Ugly Betty)

Felicity Huffman (Zúfalé manželky)

Julia Louis-Dreyfus (The New Adventures of Old Christine)

Mary-Louise Parker (Weeds)

Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli - komédii alebo muzikáli Alec Baldwin (30 Rock)

Zach Braff (Scrubs)

Steve Carell (The Office)

Jason Lee (My Name Is Earl)

Tony Shalhoub (Monk)

Najlepší mini seriál alebo televízny film Bleak House

Broken Trail

Elizabeth I

Mrs. Harris

Prime Suspect: The Final Act

Najlepší ženský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme Gillian Anderson (Bleak House)

Annette Bening (Mrs. Harris)

Helen Mirren (Elizabeth I)

Helen Mirren (Prime Suspect: The Final Act)

Sophie Okonedo (Tsunami: The Aftermath)

Najlepší mužský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme André Braugher (Thief)

Robert Duvall (Broken Trail)

Michael Ealy (Sleeper Cell: American Terror)

Chiwetel Ejiofor (Tsunami: The Aftermath)

Ben Kingsley (Mrs. Harris)

Bill Nighy (Gideon's Daughter)

Matthew Perry (The Ron Clark Story)

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v miniseriáli alebo televíznom filme Emily Blunt (Gideon's Daughter)

Toni Collette (Tsunami: The Aftermath)

Katherine Heigl (Klinika Grace)

Sarah Paulson (Studio 60 on the Sunset Strip)

Elizabeth Perkins (Weeds)

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v miniseriáli alebo televíznom filme Thomas Haden Church (Broken Trail)

Jeremy Irons (Elizabeth I)

Justin Kirk (Weeds)

Masi Oka (Heroes)