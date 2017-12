Do ankety OTO 2006 pribudla nová kategória - Humorista roka

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) - V piatok 15. decembra sa spúšťa hlasovanie diváckej ankety Osobnosť televíznej obrazovky OTO 2006, výsledky ktorej odvysiela STV na Jednotke 14. marca 2007. Novinkou 7.

14. dec 2006 o 18:45 SITA

ročníka diváckeho hlasovania je kategória Humorista roka. Ďalšími kategóriami, v ktorých budú o víťazstvo súperiť televízne programy a známe mediálne tváre, sú Osobnosť TV spravodajstva, TV športu a TV publicistiky, Moderátor/Moderátorka zábavných programov, Speváčka, Spevák, Herečka, Herec, Zábavný program a Program roka 2006. Cenu absolútny OTO získa ten, kto spomedzi víťazov jednotlivých kategórií získa najvyšší počet hlasov. Súčasťou vyhlasovania bude aj uvedenie známej osobnosti do Siene slávy a udelenie novinárskej Ceny Eurotelevízie, ktorá je vyhlasovateľom ankety. Karty si medzi sebou rozdajú štyri televízie - STV, Markíza, JOJ a TA3. V ankete OTO 2006 sa bude hlasovať po novom – v dvoch kolách. Prvé kolo štartuje v piatok 15. decembra a potrvá do 14. januára 2007. Na konci prvého kola sa hlasy zrátajú a sedem osobností/programov, ktoré získali v každej kategórii najviac hlasov, postúpia do kola druhého, ktoré potrvá od 26. januára do 23. februára. Agentúru SITA o tom informovala šéfredaktorka týždenníka Eurotelevízia Elena Budinská.