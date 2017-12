Matta Damona očaril talent Angeliny Jolie viac ako jej krása

BRATISLAVA 15. decembra (SITA) - Podľa hollywoodskeho herca Matta Damona je talent jeho kolegyne Angeliny Jolie podstatne inšpiratívnejší, než jej krása. Držiteľ Oscara sa doslova bál známej herečky pri ...

15. dec 2006 o 8:50 SITA

BRATISLAVA 15. decembra (SITA) - Podľa hollywoodskeho herca Matta Damona je talent jeho kolegyne Angeliny Jolie podstatne inšpiratívnejší, než jej krása. Držiteľ Oscara sa doslova bál známej herečky pri nakrúcaní ich najnovšieho filmu The good shepherd. "Je absolútne krásna. Je to však taká neuveriteľne silná herečka, že jej talent zatieňuje jej krásu. Verte tomu alebo nie, no ja som to videl hneď z prvej ruky," povedal Damon pre stránku Contactmusic. Matt Damon a partner Angeliny Jolie Brad Pitt sa stali dobrými priateľmi pri nakrúcaní filmu Ocean's Eleven: Dannyho jedenástka (2001) a úlohy si zopakovali aj v pokračovaní Ocean's Twelve: Dannyho dvanástka (2004). Film The good shepherd sa nakrúcal v newyorskej zbrojovke v Brooklyne a Pitt bol na pľaci častým návštevníkom. "Počas dní, keď robila sa tam obšmietalo asi 50 kameramanov. Musia sa stým obaja vyrovnať. Ľudia sú fascinovaní tak ňou, ako aj ním. Obaja spolu, to je absolútne dokonalá búrka," dodal Damon.