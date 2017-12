Jožo Ráž si zaspieval s Metalindou

15. dec 2006 o 13:49 TASR

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovenský spevák Jožo Ráž naspieval so skupinou Metalinda pesničku s názvom Nebo, zastav dážď. Je predzvesťou nového albumu, ktorý Metalinde vyjde budúci rok.

"Mal som pripravenú pesničku, naspievali sme ju v skúšobni ako demo. Ja som si povedal, že by veľmi dobre sekla Jožovi Rážovi," hovorí Peter Sámel zo skupiny Metalinda o spontánnom nápade osloviť Joža Ráža. "Jožo povedal rovno, že on také veci nerobí. Nechal si to ale uležať v hlave a povedal, že ak by urobil výnimku, muselo by sa mu to páčiť a musel by mu sadnúť text," vysvetľuje Sámel. Spolu s textárom Pavlom Jursom teda vytvorili niekoľko verzií, z ktorých si potom Ráž vyberal. Tá výsledná je mixom niekoľkých textov.

Samotné nahrávanie netrvala dlho. Podľa Petra Sámela bola naspievaná aj zmixovaná v rekordne rýchlom čase. "Ja osobne som veľmi spokojný, ako to znie. Pre Metalindu i pre mňa osobne je to veľká pocta, že Ráž pozvanie prijal a že túto pesničku s nami naspieval. Aj keby to nikde nezahrali, neprekážalo by mi to. Budeme si vážiť, že s nami spieval Jožo Ráž," pochvaľuje si.

Pesnička Nebo, zastav dážď vychádza pred Vianocami, no na album si budú musieť fanúšikovia ešte nejaký čas počkať. "Máme pripravené pesničky aj tvrdšieho razenia, bude to taká dobrá rocková Metalinda. Album bude celkom iný, ako býva zvykom, pretože dvadsaťjeden rokov je dvadsaťjeden rokov a trinástka je moje šťastné číslo," naráža Sámel na magické čísla ohľadom nového albumu. Po 21 rokoch existencie Metalindy bude totiž nový album jej trinástym hudobným dielom.

Kapela Metalinda hrá momentálne v zostave Peter Sámel, Ľubo Šimkovič, Peter Kertvel, Paťo Imre a Jožo Szelle. Najbližšie ich budú môcť fanúšikovia vidieť na špeciálnom unplugged koncerte v utorok 19. decembra v Trnave.