Bratislavu rozpáli Buena Vista - The Havana Lounge

BRATISLAVA 15. decembra (SITA) - Bratislava začiatkom februára privíta ďalšie hudobné hviezdy svetového formátu. Buena Vista, ktorá je synonymom kubánskej hudobnej tradície už od roku 1930, v stredu 7.

15. dec 2006 o 15:30 SITA

februára 2007 na Slovensko prinesie to najlepšie, čo na tejto hudobnej scéne v súčasnosti existuje. Z kubánskej hudby sa stal fenomén, ktorý svojimi horúcimi rytmami zachvátil celý svet. Buena Vista je svetová legenda, ktorá prelomila bariéry kultúrnych hraníc a našla si poslucháčov vo všetkých vekových kategóriách. Horúce rytmy sú zárukou spontánnej a nenapodobiteľnej zábavy. Live from Buena Vista - The Havana Lounge prináša náhľad širokej škály tradičných kubánskych hudobných štýlov. Havana Lounge je zoskupenie najväčších hviezd tradičnej havanskej hudobnej

Počas koncertu sa predstavia: Julio Alberto Fernandéz (spev), Teresa García Caturla (spev), Yanko Pizaco (trubka), Daniel ‘El Gordo’ de Jesús Ramos Alayo (trubka), Julienne Oviedo Sánchez (timbal), Rodolfo "Peruchin" Argudín Justiz (klavír), Maria Viktoria Rodríguez (spev), Bruno Rogelio Nápoles Collazo (gitara), Iván Pastrana Palacions (tres), Adalberto "Candelita" Ávila Martínez (kontrabas), Tomás Ramos (perkusie).

Organizátor koncertu pripravil pre fanúšikov špeciálnu vianočnú akciu. Do konca kalendárneho roka majú možnosť získať v predpredaji lístok na koncert hviezdneho zoskupenia Buena Vista – The Havana Lounge o 200 korún výhodnejšie. Po novom roku sa ceny vstupeniek zvýšia na pôvodne plánovaných 790 korún za státie a 690 korún za sedenie.