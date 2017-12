Rómska speváčka podá žalobu na tvorcov filmu o Boratovi

15. dec 2006 o 16:20 SITA

BRATISLAVA 15. decembra (SITA/AFP) - Známa macedónska speváčka rómskeho pôvodu Esma Redžepova hrozí podaním žaloby na tvorcov filmu o Boratovi, pretože bez jej povolenia použili vo filmovom hite o kazašskom reportérovi jej pieseň. Speváčka požaduje odškodné vo výške viac než 25 miliónov korún. "Podám na nich žalobu a budem požadovať 800-tisíc eur," uviedla renomovaná rómska speváčka pre srbský denník Politika. V úvode filmu počuť jednu z jej najznámejších piesní Caje Sukarije. Tá dotvára pozadie všetkých scén, ktoré portrétujú Boratovu domovinu - Kazachstan. "Mám už po krk používania mojich piesní bez môjho dovolenia. Vôbec nespomenuli, že je to moja pieseň," tvrdí Redžepova ktorú často označujú za kráľovnú rómskej hudby na Balkáne. Finančnú kompenzáciu v hodnote vyše 25 miliónov korún nepovažuje za prehnanú. "V súčasnosti je to jeden z najpopulárnejších filmov, ktorý zarobil hŕbu peňazí," tvrdí rozzúrená speváčka. Vo filme boli použité aj ukážky hudby balkánskeho hudobníka Gorana Bregoviča, avšak jeho finančným požiadavkám vyhoveli ešte pred uvedením filmu do kín.