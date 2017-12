John Travolta žmurká na svoje publikum

Pravda je vec názoru. V panamskej džungli, kde našlo smrť päť amerických vojakov, sa schováva na konci mimoriadne zauzleného klbka. Príbeh mužov, ktorí klamú, tu rozpráva žena. Julia Osbornová je kapitánkou na americkej vojenskej základni v Paname roku ..

19. dec 2003 o 0:00 EDWIN GRASSMEIER

Pravda je vec názoru. V panamskej džungli, kde našlo smrť päť amerických vojakov, sa schováva na konci mimoriadne zauzleného klbka. Príbeh mužov, ktorí klamú, tu rozpráva žena. Julia Osbornová je kapitánkou na americkej vojenskej základni v Paname roku 1999 a má vyšetriť tragédiu, ktorá sa odohrala v džungli za hurikánu. Tí, čo prežili, nechcú hovoriť, a už vôbec nie so ženou. A tak príslušný plukovník povolá z vykričanej štvrte na základňu dávneho kamaráta Toma Hardyho- - Johna Travoltu.

Travolta sa tohto filmu sa zmocnil ako Hardy svojho prípadu. Či logá ráno pod sprchou Jacka Danielsa, alebo vlastenke Osbornovej vysvetľuje, že hovorí ako z „posratého náborového armádneho plagátu", alebo či láka z ulity dvoch svedkov, čo prežili: je to všetko len hra s vlastnými pravidlami a s iróniou jeho vlastnej dvadsaťpäťročnej kolísajúcej kariéry.

Každá hviezda prinesie do filmu svoj životopis. Niektorí to vedia prekryť alebo to z nich režisér vyklčuje. John McTiernan s tým pracuje. Tak ako Bruce Willis vo svojej smrtonosnej sérii, Sean Connery v Šamanovi a Arnold Schwarzenegger v Poslednom akčnom hrdinovi, Travoltova póza je žmurknutím na časť publika, ktoré vie, že je o ňom. Osbornová dostala zlé karty. Connie Nielsenová, vystrihaná s vychudnutým telom v modrej uniforme, simuluje drsnosť.

Na nekonečných výsluchoch lieta medzi nerovným duom pingpong verzií. Na Nielsenovej zvlnenom čele sa odráža aj údiv divákov. Nie je hlúpa, len nestíha, a tak len statočne beží v pätách pravdy a Travoltu. Všetkých naháňa scenár Jamesa Vanderbilta, ktorý odtína jeden nesprávny záver za druhým. Nikomu nemôžete veriť, ani retrospektívnym scénam, ktoré len prekladajú klamstvá do obrazov. Neporiadna povahokresba sa beztak stráca v rýchlo kypiacom príbehu.

Je to napínavé - až po záverečnú pointu, ktorá naposledy všetko prevráti hore nohami. Ale priestor, ktorý zostáva medzi naivitou a paranojou, tu zaplavil neprestajne sa lejúci tropický dážď.

Zelené peklo (Basic) * Kanada / USA / Nemecko 2003 * 98 minút * Réžia a scenár: James Vanderbilt * Hrajú: John Travolta, Connie Nielsen, Samuel L. Jackson