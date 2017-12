Samé veľké omyly

Letuška 1. triedy (A View from the Top) o USA 2003 o 87 minút o Réžia: Bruno Barreto o Scenár: Eric Wald o Hrajú: Gwyneth Paltrowová, Christina Applegatová, Mike Myers, Candice Bergenová o Premiéra v SR: 20. novembra

22. nov 2003 o 0:00 EDWIN GRASSMEIER

Film rozpráva pohnutý príbeh snaživého dievčaťa z prívesu Donny Jensenovej, ktorá sa jedného dňa rozhodne, že sa stane letuškou. Horlivo a ambiciózne sa venuje svojej kariére, no príde láska a postaví sa jej snu o existencii sprievodkyne na trase New York - Paríž do cesty. Ako obvykle, situácia vyzerá beznádejne, ale ku koncu všetko dospeje k prekvapeniu.

Bohužiaľ, treba povedať, že okolo tohto príbehu sa to hemží omylmi. Prvého sa dopustila Gwyneth Paltrowová, keď si myslela, že rola Donny urobí jej životopisu dobre. Ďalšieho režisér, autor scenára, producentská firma aj distribučné spoločnosti po celej Európe, ktoré sa domnievajú, že film je ako-tak zábavný. Film však v Spojených štátoch prepadol, ani inde v Európe sa mu nevodilo lepšie.

Je tu teda večne čerstvá a dobre naladená Gwyneth Paltrowová, ktorá veľmi presvedčivo predvedie rad šikovných letuškovských uniforiem, je tu Christina Applegatová, ktorá sa ako zlomyseľná protivníčka Donny potichu snaží uchmatnúť si trasu Paríž - New York pre seba, celkom mylne obsadený Mark Ruffalo, ktorý by ako Donnin priateľ chcel stelesniť chlapca snov, presoleného šialenca Mika Myersa, ktorý do svojej roly inštruktora palubného personálu dostal v scenári samé veľmi zlé vtipy a skvelú Candice Bergenovú, ktorá ako starnúca vrchná letuška Sally Westonová dostane úžasne priestorný sprayový účes.

Pokiaľ tento film mal čo len letmý nádych originálnej myšlienky, tak to bol nápad vziať povolanie letušky, ktoré sa neteší nijakej mimoriadnej úcte, vážne ako náročnú prácu. Žiaľ, dobrému nápadu autori už ďalej neverili, a pochovali ho pod lavínou zlých vtipov.