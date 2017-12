Cenu kritikov Billboardu 2006 získal album Modern Times Boba Dylana

New York 16. decembra (TASR) - Najnovší album žijúcej legendy nielen americkej hudobnej scény Boba Dylana získal tohtoročnú cenu kritikov zámorského hudobného ...

16. dec 2006 o 15:55 TASR

New York 16. decembra (TASR) - Najnovší album žijúcej legendy nielen americkej hudobnej scény Boba Dylana získal tohtoročnú cenu kritikov zámorského hudobného magazínu Billboard.

Titul Modern Times sa na trhu s nosičmi zvukových záznamov objavil v auguste a takmer okamžite sa dostal na rebríčku Billboardu na popredné priečky. Dokonca sa stal prvým Dylanovým opusom po 30 rokoch, ktorému sa podarilo dobiť aj prvé miesto rebríčka. Naposledy sa to podarilo kolekcii s názvom Desire v roku 1976. Navyše sa novinka pesničkára a poeta, ktorého opakovane nominovali dokonca i na Nobelovu cenu za literatúru, stala titulom, ktorý mal najúspešnejší štart v rebríčku spomedzi všetkých vydaných albumov uplynulých 15 rokov.

Dylanov ostatný album nechýba, prirodzene, ani medzi kandidátmi na prestížne ocenenie Grammy, o ktorého laureátoch sa rozhodne vo februári 2007. V každom prípade figuruje medzi nominovanými v dvoch rockových a jednej folkovej kategórii, aj keď sa nedostal medzi tituly, nominované na Grammy v kategórii album roka.

Na ďalších miestach v hlasovaní kritikov Billboardu sa umiestnili so solídnym odstupom Bruce Springsteen a jeho titul We Shall Overcome - The Seeger Sessions, Gnarls Barkley (St.Elsewhere), ako aj skupiny Arctic Monkey (Whatever People Say I Am, Thatďs What I am Not) a TV on The Radio (Return Tookie Mountain).

6 le žab