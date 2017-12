Matt Damon by do vojny v Iraku poslal Bushove dcéry

16. dec 2006 o 22:30 TASR

Washington 16. decembra (TASR) - Hollywoodsky herec Matt Damon v televíznom interview navrhol, aby sa dcéry prezidenta Georgea W. Busha pripojili k armáde.

Damon sa s hercom Robertom De Nirom zúčastnil v šou káblovej televízie MSNBC "Hardball with Chris Matthews", kde uviedli svoj nový film The Good Shepherd. Snímku režíroval sám De Niro a je pohľadom na ranú históriu CIA.

Počas rozhovoru, ktorý televízia odvysiela v pondelok, Damon začal polemizovať o tom, či je spravodlivé, aby sa vojny v Iraku zúčastňovali len dobrovoľníci. Podľa neho to však v takom prípade vyzerá, akoby krajina mala triedu tvorenú ľuďmi, ktorí sa takejto akcie zúčastňujú buď z finančných alebo iných dôvodov. "Nepovažujem to za spravodlivé," povedal.

Na druhej strane herec uvažoval, že ak do boja pošlú aj nedobrovoľníkov, mala by sa táto povinnosť vzťahovať na každého. "A ak má pán prezident dcéry v dostačujúcom veku, mal by ich poslať do Iraku," povedal 36-ročný Damon.

Prezidentove dvojčatá - dcéry Jenna a Barbara - majú 25 rokov.