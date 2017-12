Necudná Christina Aguilera priviedla Viedeň do rozpakov

BRATISLAVA 17. decembra (SITA) - Americká sexi diva Christina Aguilera sa v sobotu predviedla viedenskému publiku v miestnej Stadthalle so svojou strhujúcou 100-minútovou kabaretnou šou. Dva dni pred ...

18. dec 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 17. decembra (SITA) - Americká sexi diva Christina Aguilera sa v sobotu predviedla viedenskému publiku v miestnej Stadthalle so svojou strhujúcou 100-minútovou kabaretnou šou. Dva dni pred jej 26. narodeninami bola Viedeň predposlednou zástavkou európskej časti koncertného turné Back to Basics Tour, ktoré sa nesie v nablýskanom retro štýle. Aguilera sa vydaním albumu Back to Basics vrátila k autentickým koreňom hudby 20., 30. a 40. rokov minulého storočia, ktorá ju umelecky formovala. Obscénny charakter turné uviedol na pravú mieru prorocké hlasy, podľa ktorých sa skončili dni sexualizácie jej umeleckého vyjadrenia. Otvorene to Aguilera dementovala počas pesničky Still Dirrty (Stále oplzlá), počas ktorej mala identický strih nohavíc, odhaľujúcich spodnú bielizeň ako v kontroverznom videoklipe Dirrty z albumu Stripped (2002). Tentoraz však neboli vyrobené z kože, ale z čiernej čipky. V spoločnosti svojich tanečníkov zatancovala k piesni aj choreografiu z videoklipu. Svojím vystúpením priviedla 15-tisícový dav fanúšikov občas do rozpakov - a to najmä videoprojekciou, v ktorej sa prezentovala ako kurtizána s rozkročenými nohami a fľašou, ktorú si prikladá k ústam, či plieskaním bičom počas interpretácie šteklivej piesne Nasty Naughty Boy, v ktorej si zvodným hlasom pýtala od popruhmi pripútaného muža výprask. Nechýbali muži v opätkových topánkach, zašnurovaní v korzetoch, či podväzkové pásy, ktorých Christina vystriedala niekoľko. Na koncert nadanej speváčky sa prišli pozrieť zástupcovia všetkých vekových skupín a nechýbali ani tí najmenší v sprievode rodičov. Christina však už dávno opustila imidž sladkej princezničky žuvačkového popu, ktorý oslovoval deti a tínedžerov a stala z nej zrelá žena a umelkyňa bez zábran.

Aguilera alias Baby Jane podala excelentný spevácky výkon vo viac ako dvoch desiatkach piesní z albumu Back to Basics, či netradičnej reggae verzii piesne What a Girl Wants. Na javisku s okázalou, neustále sa meniacou scénou sa okrem hlavnej hviezdy večera predstavil aj orchester či džezová kapela. Napriek silnému sexuálnemu náboju vizuálne a zvukovo pestrého vystúpenia, nechýbala celej šou noblesa a miestami aj nádych sentimentu. Aguilera sa emocionálne obnažila v balade Oh mother, ktorú venovala svojej matke, či v precítenej piesni Hurt, ktorá vytvorila intímnu atmosféru. Strhujúcu karnevalovú šou a lá Moulin Rouge, počas ktorej sa stihla Aguilera takmer po každej piesni prezliecť či vyzliecť, zakončila staršími piesňami z albumu Stripped Beautiful a Fighter. Pred odletom do Spojených štátov sa ešte dnes predstaví v pražskej Sazka Aréne.