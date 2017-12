CD

nové CD na trhu

18. dec 2006 o 9:30 (tp)

Faithless - To All New Arrivals

Columbia / Sony BMG

Faithless nikdy nepatrili na tanečnej elektronickej scéne k tým najinvenčnejším a na rozdiel napríklad od kolegov z Basement Jaxx nikdy priveľmi neriskovali. Hoci sa dajú nazvať vykrádačmi nápadov iných, treba dodať, že vykrádači sú to nadmieru schopní. A kto by nepoznal hity ako Insomnia či God Is a Dj?

Aktuálny album trojice Maxi Jazz, Sister Bliss a producenta Rolla je už ich piaty v poradí. Znovu sa na ňom objavuje Rollova sestra Dido i charakteristická atmosféra. Navyše, pilotný singel z tohto albumu, skladbu Bombs odmietla hrávať MTV. Vraj pre vojnové scény. Typický sociálno-politický rozmer kapely a jej názor na svet nájdete aj na ich novom CD.

Blue M - Span

Ambsine / Wegart

Blue M alias Trnavčan Matúš Borovský je hudobník známejší skôr uzavretej komunite domácich producentov. Napriek tomu, že prsty má v remixoch pre Hudbu z Marsu, Poo či Karaoke Tundru. Jeho debutový album Span však nie je iba výstrelkom pre pár audiofilov. Poslucháč na ňom nájde nielen množstvo ambientných plôch a rôzne variácie na čosi také abstraktné ako to, čo sa zvykne označovať ako IDM, ale aj na slovenské pomery nezvyčajne vyleštený zvuk a zaujímavé hudobné nápady. Nech už to je až breakcoreová veselosť a rozmarnosť alebo atmosféra lúk a tatranských kopcov ako v skladbe Greyhill.

Nejbr hip hop mix 2

Neighbor beats / EMI

Zostavme reprezentatívny výber toho naj na českej a slovenskej hiphopovej scéne, povedalo si pár ľudí zhruba takto pred rokom. Je preto logické, že po úspešnej prvej časti tejto výberovky nasleduje pokračovanie. Dvadsaťjeden skladieb od zostáv ako Indy a Wich, PSH či AMO, Tiny i rapperov ako Vec, La4 alebo Zverina. Nejbr mix je jednoducho "best of" česko-slovenského rapu. A aj keď koncepciou je zaujímavejší druhý mixtape Viktora Hazarda, toto CD dostatočne názorne ukazuje, kam sa uberá hip-hop v našich krajinách. Alebo ako vravia iní, kde prešľapuje.

Gipsy.cz - Romano hiphop

Paranormalz / Indies Scope Records

Jeden z najväčších talentov a experimentátorov na česko-slovenskej urban scéne Radoslav "Gipsy" Banga na svojom najnovšom albume spojil

rómsku kapelu a svoj rapový prejav. Takáto kombinácia snáď ani nemôže dopadnúť inak ako zaujímavo. Kritici ihneď začali rozprávať o world music nového tisícročia. Husle, akordeón, kontrabas a hiphopový či R&B beat, koláž, ktorá poteší najmä tých, ktorí rap inak veľmi nemusia. Po angažovanom albume Ya favourite CD rom a spevavom Rýmy a blues to je ďalší dôkaz, že Gipsy už dávno prerástol česko-slovenský hip-hop.