IMT Smile hralo v Opere SND

Bratislava 18. novembra (TASR) - Originálny koncert na netradičnom mieste absolvovala v nedeľu večer slovenská skupina IMT Smile.

18. dec 2006 o 2:13 TASR

Svoje najznámejšie hity, ale i niektoré novinky z albumu Niečo s nami je, zahrala v sprievode komorného orchestra na doskách Opery SND v Bratislave. Líder kapely si na scénu pozval aj niekoľkých hostí. Okrem mladých spevákov ako je Nataša Džunková, Adam Ďurica a Samuel Tomeček si s IMT Smile zaspieval aj herec Michal Dočolomanský, moderátor Michal Hudák či Štefan Skrúcaný. Perličkou večera bola Táslerova pesnička so sólistkou opery Ivetou Matyášovou.

Napriek tomu, že IMT Smile má za sebou už niekoľko rokov aktívneho koncertovania, Ivan Tásler priznal, že sa pred týmto večerom v Opere SND cítil ako malý chlapec pred prvým vystúpením. "Takéto vystúpenie a toľko nervov zo zodpovednosti som asi ešte nezažil. Bolo to divadelné prostredie, kde bolo počuť každú jednu notu, každé slovo. Takú nervozitu som už teda dosť dávno nemal. Bol to ale naozaj zaujímavý zážitok," povedal neskôr s úsmevom.

Nedeľňajší koncert IMT Smile bol pre uzavretú spoločnosť, no Tásler nevylučuje, že sa v budúcnosti niečo takéto zopakuje aj pre širokú verejnosť. "Už teraz viem, že to nebol jediný takýto koncert, aj keď bol prvý. Koncom januára ideme rovnako do Košíc, ale neskôr by sme chceli urobiť aj ďalšie vystúpenia. Veľa ľudí nám totiž písalo, že by chceli prísť aj na takýto náš koncert. Uvidíme teda, ako to dopadne," dodal s tým, že predsa len ide o trošku náročnejší projekt.