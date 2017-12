Take That sa už tretí týždeň držia na čele britského rebríčka populárnej hudby

18. dec 2006 o 6:40 TASR

Londýn 18. decembra (TASR) - Na špici britského rebríčka najpredávanejších pesničiek sa stále drží chlapčenská skupina Take That, informovala v nedeľu britská spoločnosť, ktorá rebríčky zostavuje - Official UK Charts Company.

Na čele singlov je už štvrtý týždeň pieseň Take That "Patience", prvý singel vydaný po minuloročnej zmene jej obsadenia. Druhý sa umiestnil singel starnúceho rockera Cliffa Richarda "21st Century Christmas". Tretiu priečku obsadila americká speváčka Gwen Stefaniová s piesňou "Wind it Up" a na štvrté miesto poskočila až zo 17. priečky skupina Cascada s pesničkou "Truly Madly Deeply".

Pieseň "You Know My Name" Chrisa Cornella, z najnovšej bondovky Casino Royale, sa umiestnila na siedmom mieste.

Medzi albumami víťazí už tretí týždeň Take That s "Beautiful World", nasledovaný výberom najväčších hitov skupiny Oasis "Stop the Clocks" a albumom írskej skupiny Westlife "The Love Album".