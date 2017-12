Americké kiná prevalcovala novinka Willa Smitha

BRATISLAVA 18. decembra (SITA/AP) - Ani drak a dokonca ani najobľúbenejší pavúk sveta nedokázali počas uplynulého víkendu zastaviť herca Willa Smitha v napredovaní na prvú pozíciu v rebríčku návštevnosti ...

18. dec 2006 o 10:09 SITA

BRATISLAVA 18. decembra (SITA/AP) - Ani drak a dokonca ani najobľúbenejší pavúk sveta nedokázali počas uplynulého víkendu zastaviť herca Willa Smitha v napredovaní na prvú pozíciu v rebríčku návštevnosti amerických kín. Dráma The Pursuit of Happyness spoločnosti Sony, v ktorej si Smith zahral spoločne so svojím synom Jadenom Christopherom Syreom Smithom, debutovala na prvej priečke s tržbou v prepočte 715 miliónov korún. Film tak porazil novinku spoločnosti 20th Century Fox, príbeh o drakoch Eragon, ktorý skočil na druhom mieste s tržbou 621 miliónov korún. Treťou novinkou uplynulého víkendu bol detský príbeh Charlotte's Web spoločnosti Paramount o pavúkovi, ktorý sa spriatelí s opusteným prasiatkom. Rozprávka s Dakotou Fanning v hlavnej úlohe debutovala na treťom mieste s tržbou v prepočte 318 miliónov korún. Minulotýždňová jednotka, historický film Apocalypto režiséra Mela Gibsona sa prepadol až na šiestu priečku s tržbou 204 miliónov korún. Svoju celkovú tržbu tento film za 10 dní v amerických kinách posunul na 739 miliónov korún. Prvých dvanásť filmov spoločne zarobilo 2,975 miliardy korún, čo je o 8,3 percenta menej ako počas rovnakého víkendu pred rokom, keď kinám kraľovali trháky ako King Kong a Narnia: Lev, šatník a čarodejnica.