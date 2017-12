Londýnski kritici favorizujú Helen Mirren a Kráľovnú

BRATISLAVA 18. decembra (SITA) - Britská herečka Helen Mirren je nominovaná na dve ceny londýnskych filmových kritikov. Vďaka stvárneniu Britskej kráľovnej Alžbety II. vo filme Kráľovná sa uchádza o ceny Najlepšia herečka a Najlepšia britská herečka. Film Kráľovná je nominovaný v ďalších piatich kategóriách: Britská herečka vo vedľajšej úlohe (Helen McCrory), Britský režisér (Stephen Frears), Scenárista (Peter Morgan), Britský film - The Attenborough Award a Najlepší film). O rovnaké ceny ako Mirren sa uchádza aj Judi Dench za drámu Notes on a Scandal. Päť nominácií, vrátane kategórie Najlepší britský film, získal thriller The Last King of Scotland. V boji o Attenborough Award mu konkurujú: Potomkovia ľudí, Kráľovná, Red Road a The Wind that Shakes the Barley. V kategórii Najlepší britský herec sú nominovaní: Sacha Baron Cohen (Borat), Toby Jones (Infamous), Timothy Spall (Pierrepoint - britský názov, medzinárodný názov filmu je: The Last Hangman), James McAvoy (The Last King of Scotland) a Christian Bale (Dokonalý trik). V kategórii Najlepší film sú nominované snímky Let číslo 93, Kráľovná, Na druhej strane, Malá Miss Sunshine a španielsky film Volver. Ten sa spolu s Gibsonovým filmom Apocalypto ocitol aj medzi nominovanými na Najlepší cudzojazyčný film roka.

Víťazov vyhlásia 8. februára 2007.