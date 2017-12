Anketa Film roka 2006

18. dec 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 18. decembra - Druhý ročník ankety filmových divákov vyhlasovanej najčítanejším slovenským filmovým magazínom Kinema.sk, má za cieľ poukázať na to najlepšie zo sveta filmu uvedené v slovenských kinách za celý rok z pohľadu bežných návštevníkov kín.

Hlasovanie o najlepší divácky film trvá od 1.12. 2006 do 21.1. 2007. Každý z čitateľov si môže vybrať z ponuky všetkých filmov uvedených do distribúcie na Slovensku za celý rok (167 titulov), a zároveň môže dať svoj hlas až piatim z nich. Sčítanie bodov určí tri najlepšie filmy podľa hlasovania divákov. Každý hlasujúci bude zaradený do žrebovania o lukratívne ceny. Počas prvého ročníku ocenenia Film roka, diváci rozdali 6600 hlasov a víťazným filmom sa stala snímka Sin City: Mesto hriechu.

Vyhlásenie výsledkov hlasovania a žrebovanie diváckych cien prebehne v priestoroch multiplexu Palace Cinemas 30. januára 2007. Počas tohto dňa sa zároveň premietne trojica najlepších filmov podľa hlasovania. Oznámia sa taktiež aj víťazi v kategóriách: dráma roka, komédia roka, akčný film roka, horor roka a animovaný film roka 2006.