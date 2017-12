Vyhlásili 7. ročník súťaže pôvodných dramatických textov

BRATISLAVA 18. decembra (SITA) - Divadelný ústav Bratislava a Slovenské národné divadlo vyhlasujú siedmy ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom jazyku Dráma 2006. ...

18. dec 2006 o 13:50 SITA

BRATISLAVA 18. decembra (SITA) - Divadelný ústav Bratislava a Slovenské národné divadlo vyhlasujú siedmy ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom jazyku Dráma 2006. Agentúru SITA o tom informovala Dominika Zaťková z Divadelného ústavu. Súťaž je anonymná a texty poslané do súťaže nemôžu byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikované, inscenované a ani inak prezentované. Uzávierka súťaže je 28. februára 2007 a viac informácií o jej podmienkach ponúka internetová stránka http://www.theatre.sk. Dramatické texty musia záujemcovia posielať v troch exemplároch na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava s heslom DRÁMA 2006. Do obálky treba vložiť zalepenú obálku so základnými údajmi súťažiaceho: menom, priezviskom, dátumom narodenia, adresou, telefonickým a e-mailovým kontaktom. Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne na záverečnom ceremoniáli divadelného festivalu Nová dráma/New drama v máji budúceho roka.

Organizátori súťaže pripravili tento rok niekoľko noviniek. O podporu súťaže prejavilo záujem Ministerstvo kultúry SR, ktoré plánuje odmeniť víťaza súťaže Cenou Ministerstva kultúry SR, spojenou s finančnou odmenou 30-tisíc korún. Pre finalistov súťaže sa pripravujú pracovné workshopy, počas ktorých budú mať dramatici možnosť pracovať na svojich textoch pod vedením popredných slovenských a zahraničných lektorov.

Finalisti súťaže budú môcť spolupracovať aj s režisérmi scénických čítaní svojich hier a pripraviť ich tak na scénické čítanie Trojboj.