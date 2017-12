Breeth, Dan Cooley, G. Brunner, Tronic a Dee M nielen o roku 2006

Pokračujeme so zaujímavými krátkymi rozhovormi s djmi, ktorí sa predstavia už o necelé 2 týždne v klube ELAM na najväčšej silvestrovskej tanečnej žúrke FRESH *silvester edition...

18. dec 2006 o 14:16



Ahojte, koniec roka 2006 je pred nami, čo pre vás znamenal tento rok v osobnom živote a čo v djingu?

Breeth: Myslím, že toto by bolo naozaj na dlhú odpoveď. Môžem však do tejto chvíle zhodnotiť tento rok pozitívne, či už z pohľadu osobného, alebo týkajúceho sa hudby. Ľudia začali silnejšie vnímať 4elements ako prínos k hudobnému dianiu na Slovensku. Počas tohto roka sa nám opäť podarilo pozvať niekoľko naozaj exkluzívnych hostí. Mal som príležitosť byť súčasťou mnohých úžasných akcií, stretnúť a spoznať mnohých ľudí, ktorí už v hudobnom priemysle čosi znamenajú. Sú to pre mňa jedinečné skúsenosti, príležitosti a som si vedomý, že nie každý dostane podobnú šancu, byť tak blízko niektorých situácii ako som ja.

Dan Cooley (cz): Tak v osobním životě zásadní rozhodnutí, požádat o ruku mojí Janu s následnou a hlavně krásnou svatbou v červnu. Tomu se v osobním životě asi těžko něco vyrovná. V djingu naprostá spokojenost, tzn. pravidelné hraní po klubech, letních festivalech i velkých parties.

Gabriel Brunner: Som tesne pred štátnicami a pomaly prechádzam zo študentského života do života „zodpovedného“ lekárnika, teda keď všetko tak dopadne, ako si to predstavujem. Veľa vecí sa zmení, ale určite nie môj vzťah k hudbe. Naďalej budem hrávať a venovať sa Djingu s takým nasadením a vážnosťou, ako som to vždy robil... uvidíme aký vývoj prinesie budúcnosť.

Začiatkom tohto roku som sa stal členom fashion a design značky Popular, ktorá sa rozhodla založiť hudobnú sekciu v zmysle „Soul & Groove“. Z tejto myšlienky sa zrodil hudobný projekt „Cosmic Brothers“, ktorého členom som sa stal spolu s Michalom Rafajom aka Rafo. Snažím sa tomu prispievať mojimi setmi a článkami.

Tronic: No, čo ti budem hovoriť, rok mi ubehol tak, že ani neviem ako a už je tu znova Silvester :-) V osobnom živote klasický stereotyp – škola na každom rohu. Navyše sa riešilo mnoho akcií, ktoré boli väčšinou pomerne úspešné, čo ma veľmi teší... V djingu sa zmenilo toho asi najviac. Prišlo mnoho hraní, zmlúv a skvelých kontaktov, takže všetko sa posunulo správnym smerom. A nejako sa mi poslednou dobou zdá, že aj môj sound sa trochu posunul na iné miesto, ale možno to je len moja profesionálna deformácia a ľudia to tak ani nepociťujú...to sa treba ich opýtať ;-)

Dee M: V osobnom živote riadny masaker, ktorý už snáď zvládam. Musím sa opýtať svojho psychológa, či si to len nenamýšľam... no a dídžejing strašná nuda, lebo ma nikto nemá rád a jednoducho promotéri asi nechcú kvalitu, ale kámošov na žúroch, takže aspoň mám viac času venovať sa produkcii vlastnej hudby a páči sa mi ako nám to s Fany pomaličky, ale iste šlape. No a nesmiem zabudnúť na novú energiu v podobe spolku comic bros.lovemusic.





Na ktorú tohtoročnú akciu budete najviac spomínať a prečo?

Breeth: No, musím spomenúť viac ako jednu. Skvelým a naplneným momentom bolo pre mňa hranie na Summer of Love, kde som sa túžil ocitnúť už dlho a bol by som rád, keby sa to zopakovalo aj budúci rok, ale už na inom stagei :-). Nezabudnuteľným bol opäť Hrad 06 na Beckove, kde som po prvý krát „na ostro“ odpálil svoj progressive set, stage Rádia_FM na Pohode, kde sa mi pod vplyvom jedného z najúžasnejších publík tohto roka naozaj triasli nohy a v neposlednom rade narodeniny s PVD, ktoré si myslím posunuli latku oproti tomu čo je na Slovensku štandardom, veľmi veľmi vysoko. Som naozaj hlboko rád, že som mohol byť súčasťou nielen týchto, ale aj mnohých iných skvelých párties, ktoré som menovite nespomenul.

Dan Cooley (cz): Asi na hraní v house stanu na festivalu Svojšice 2006. V ten den měl můj otec vážný úraz a moje myšlenky se ubíraly naprosto jiným směrem a vůbec jsem neměl chuť ukazovat lidem svou smutnou náladu. Nakonec byl stan nabitý do posledního místa a já ze sebe vypotil snad maximum, které jsem schopen za mixážním pultem dát ven. Vše nakonec dopadlo dobře. Lidé i reportéři byli spokojeni a táta chodí, funguje a je opět pracovně aktivní.

Gabriel Brunner: Veľmi sa mi páčili akcie, ktoré som odohral spolu s Rafom už žial v bývalom klube Music.Planet v Považskej Bystrici. Veľká škoda, ale väčšia hanba, ako ten klub skončil. Potom sa mi páčil priebeh Festivalu Wilsonic. Veľmi som bol spokojný s výberom mnohých zahraničných hostí... pekná atmosféra.

Ďalej som veľmi vďačný za to, že som spoznal Dj Mitsu a Tara s Jazzy Sport, keď som s nimi hral v Subclube. Naďalej udržujeme s nimi kontakt a dobrú komunikáciu, a verím tomu, že sa aj dopracujeme k dobrej spolupráci niekedy v budúcnosti.

Tronic: Je to asi hlavne prvý Techno Terror 6. 5. 2006, ktorý bol veľký zlom v mojich promotérskych možnostiach a takisto asi nikdy nezabudnem na môj narodeninový Pulzar s Tomashom Gee. Metroklub ma proste svoj neopakovateľný feeling... ;-)

Dee M: Spojka on the boat. Strášne sme si užili s mojim komickým bratom the smokin' drummer-om a Fany spievala ako taká veľká černošská diva. Ona vlastne tá diva samozrejme je, akurát si myslí, že ešte nie. No možno zavíta na silvestrovský Fresh a všetci to začujú :-)





Kam sa podľa teba dostala slovenská a česká tanečná scéna v roku 2006? Pozitívny alebo negatívny vývoj?

Breeth: Táto odpoveď je veľmi relatívna. Čo pre niekoho znamená pozitívne, pre druhého môže vyznieť negatívne. Určite sa však naplno v roku 2006 začalo vnímanie mnohých štýlov elektronickej hudby, ktoré stáli trocha v úzadí. Aj keď je problematika tanečnej scény určite zložitá, myslím že celkový vývoj je pozitívny. Za ostatný rok bol príchod obrovského množstva djov, ktorí tu boli po prvý krát a ktorí majú čo ponúknuť, nesporný. Ľudia majú bez pochýb šancu vidieť a počuť širšiu svetovú djskú špičku, aj keď to ešte má určité rezervy. Želal by som si už len, aby ľudia viac chodili do klubov a aby sa vytvoril zdravý pomer medzi tým, čo im kluby ponúkajú a čo sú ony ochotní opätovať.

Dan Cooley (cz): Těžko nějak objektivně posoudit. Vše má svoje zákonité vývoje a tzv. hlad

bavit se v lidech pořád je. Na druhou stranu ta starší generace má už jiné starosti a mladší část publika přebírá otěže návštěvnosti na akcích do budoucna. Hudba je pouze dobrá a špatná, každý si dokáže sám vybrat, co mu sedí a to je myslím správné.

Gabriel Brunner: Veľmi ťažko hodnotiť tanečnú scénu, kde nie sú poriadne kluby.

Tronic: Zmien, väčších či menších, nastalo určite dosť, čo je len dobre, lebo vidieť, že scéna stále žije a skúša, kde má svoje hranice. Podľa mňa sa to nedá kategorizovať tak, či sa vyvíja pozitívne alebo negatívne, lebo všetko zlé je na niečo dobré, takže každý posun, či zmenu treba brať ako fakt a snažiť sa s ňou vysporiadať, tak či onak, treba ju rešpektovať... Kto to nedokáže, tak na scénu nepatí!

Dee M: Obe majú útlm už pár rôčkov. Česi s tým dookola sa opakujúcim house a slovač? To je asi na dlhšiu debatu a radšej som ticho, bo schranzeri ma rozdupú...



Čo si pripravuješ na rozlúčku s rokom v klube ELAM? A tvoj odkaz clubberom?

Breeth: Polnočný príhovor to nebude, to viem s určitosťou už teraz :-). Ocitnem sa opäť v klube, kde sa veľa vecí pre mňa začalo a kde sa tak troška milým spôsobom zastavil čas. Myslím, že sa tam opäť znova zíde „zostava“, ktorá určite zabaví nielen seba, ale aj ľudí, ktorí sa rozhodnú prísť. Pre tých, ktorí rozhodnutí nie sú, môžem odkázať, že variabilita nielen hudobná, bude v Elame určite v rámci BA a okolia jedinečná.

Dan Cooley (cz): Budu hrát ryze silvestrovsky, žádné složité věci. Zkusíme model „ruky hore“ a spokojený úsměv ve tváři :o) O tom myslím rozloučení s rokem 2006 bude a všem lidem dobré vůle přeju pozitivní vibrace, pevné zdraví a hodně lásky!

Gabriel Brunner: To najlepšie čo vyhrabem... soul & groove.

Tronic: Silvester je špeciálna noc, preto aj Fresh bude svojou atmosférou určite špeciálny! Ako jediný z lineupu budem hrať čistokrvný underground schranz, takže sa teším na túto konfrontáciu štýlov... Každopádne to bude riadna jazda! Dúfam, že ma Elam poriadne zosilňovače... ;-)

Dee M: Strášny masaker. Vlastné pesničky a remixy, ktoré počulo zatiaľ iba pár vyvolených a možno aj zaskrečujem. To všetko bude sprevádzať Matthew so saxofónom, keďže Umelec nemôže. A samozrejme možno príde i... Fany predsa. Určite ukojíme (hudobne samozrejme) každého dobrej hudby chtivého.

Soul Vašim dušiam a čekujte nás na myspace.com/comicbros



Limitovaný predpredaj lístkov na: www.ticketportal.sk

Cena lístka v predpredaji 275,- Sk.

Viac informácií na www.freshparty.sk

_______________________________

FRESH *silvester edition

31. 12. 2006

klub Elam, Bratislava

open: 21.00 hod.

house * tech-house floor:

Ron (Esp.) @ Peet Loop

Glaubic @ Haberland

Dan Cooley (Cz)

techno * schranz floor:

Toky @ Loktibrada

Breeth

Tronic

Superfly djs

freestyle floor:

Dee M & Matthew

C.O.D.E.

Gabriel Brunner

Info:

posilnený zvuk, svetlá a laser, vjing s polnočným odpočítavaním, akciové drinky, šampanské, silvestrovská výzdoba