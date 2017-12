Iluzionista – veľa trikov, ale málo lásky

Iluzionista (The Illusionist) USA, Česká republika 2006, 110 minút • Námet: Steven Millhauser • Scenár a réžia: Neil Burger • Kamera: Dick Pope • Strih: Naomi Geraghtyová • Hudba: Philip Glass • Hrajú: Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Bielov

Ak by historická romantická dráma s Edwardom Nortom a Paulom Giamattim, nakrútená v USA, zarobila za štyri mesiace od premiéry necelých 40 miliónov dolárov, bola by to katastrofa. Ak toľko utŕži americký film nakrútený v Česku, je to úspech. Česko je lacné. Aj tie najvychytenejšie lokality ako Praha, Konopište či Český Krumlov vyjdú na zlomok toho, čo by stálo budovanie stavieb v Hollywoode. Doterajšie tržby zo severoamerických kín tak predstavujú takmer trojnásobok filmového rozpočtu! Pre finančníkov sú to jasné a nezvratné argumenty. O filme však neprezrádzajú vôbec nič.

Scenárista a režisér Neil Burger našiel inšpiráciu v poviedke amerického autora, držiteľa Pullitzerovej ceny Stevena Millhausera (1943). Burger vtipne preniesol do mocnárskej secesnej minulosti princíp, podľa ktorého nakrútil svoj debut - kontroverzný celovečerný fiktívny dokument Interview so zabijakom (2002) o atentáte na J. F. Kennedyho, kde zmes faktov a výmyslov takisto vytvorila svojrázny, pútavý celok.

Fantastický príbeh o kúzelníkovi a jeho milej má síce navonok znaky realizmu, všetky ilúzie a kúzla sú vykreslené ako vysvetliteľné, no ak by sme sa príbehu prizreli bližšie, má toľko slabých miest a nelogických momentov, že jediný spôsob, ako ho prijať a nepokaziť si chuť, je chápať ho ako klasickú rozprávku.

Aj ukotvenie v čase a priestore (Viedeň na začiatku 20. storočia) treba brať s rezervou. Nie je to Viedeň valčíkov, ale pochmúrne šedivé, ošarpané mesto plné depresie, frustrácie, zlých snov, strachu a intríg. Pravda, je tu istá vzdialená podobnosť s tragickou smrťou následníka trónu, princa Rudolfa (1889), ale film narába s dobovými reáliami a faktami ako zručný kúzelník so zviazanými pestrofarebnými šatôčkami.

Zanietený milovník histórie ani priaznivec detektívnych príbehov si tu rozhodne neprídu na svoje. No všetci, ktorí majú radi romantiku, herecké výkony, šťastné konce a iné čary, budú spokojní.

Edward Norton, pravda, z hereckej stránky neprináša veľa nového, jeho zdanlivo apatický a rezignovaný kúzelník ani čo by z oka vypadol Montymu Broganovi z 25. hodiny (2002). Civilný a tvárny Paul Giamatti sa nám ešte po Bokovke, Druhej šanci a Dáme vo vode nezunoval, ale čo nie je, môže byť. Na budúci rok má účinkovať v siedmich filmoch! Jessica Biel v role tretieho vrcholu ľúbostného trojuholníka možno napĺňa predstavy Američanov o „vojvodkyniach z Těšína“, pre nás je len ďalším prvkom, posúvajúcim celý film do sféry fantázie.

Vôbec by to neprekážalo, rozprávky máme predsa radi, no inak zaujímavému filmu chýba to podstatné: vášeň. Nájdeme tam vášnivého iluzionistu, ale niet tam to, čo by všetkému dalo opodstatnenie a zmysel: vášnivej lásky.