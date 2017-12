Angelina Jolie sa nebojí starnutia

BRATISLAVA 19. decembra (SITA) - Americká herečka Angelina Jolie vyhlásila, že jej vôbec nevadilo zahrať si ženu, ktorá v novom filme Roberta De Nira The Good Shepherd zostarne o 20 rokov. "Moja mama ...

19. dec 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 19. decembra (SITA) - Americká herečka Angelina Jolie vyhlásila, že jej vôbec nevadilo zahrať si ženu, ktorá v novom filme Roberta De Nira The Good Shepherd zostarne o 20 rokov. "Moja mama starne so cťou," povedala herečka pre média v New Yorku. Zároveň dodáva, že sa jej starnutie vo filmoch páči. Podľa nej je v cítení starších žien niečo veľmi prijemné v procese starnutia. Keď ľudia začnú starnúť už majú niečo prežité, dodáva jedna z najkrajších žien Hollywoodu. Vo filme mala herečka v očiach zažltnuté kontaktné šošovky a škvrnité zuby, aby pôsobila presvedčivo ako manželka agenta CIA trpiaca alkoholizmom.

ka;nr;vb