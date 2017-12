Axl Rose opäť odložil vydanie albumu Chinese Democracy

19. dec 2006 o 8:56 SITA

BRATISLAVA 19. decembra (SITA/AP) - Fanúšikovia jedného z najočakávanejších albumov poslednej dekády Chinese Democracy od skupiny Guns N' Roses si budú musieť ešte chvíľu počkať. Frontman a spevák skupiny Axl Rose na oficiálnej internetovej stránke uviedol, že album sa s definitívnou platnosťou dostane na pulty obchodov 6. marca 2007. Pred siedmimi mesiacmi 44-ročný rocker hrdo vyhlasoval, že Chinese Democracy vyjde ešte do konca tohto roka. V auguste to potvrdil aj na udeľovaní cien MTV Video Music Awards. Jeho manažér Merck Mercuriadis naznačil to isté v októbrovom vydaní časopisu Rolling Stone. Nepokojní fanúšikovia sa však začali pýtať na vyhliadky tohtoročného vydania albumu, keď skupina v októbri odštartovala severoamerické turné bez toho, aby spomenula album. Televíznu reklamu na motorky Harley-Davidson, v ktorej sa objavila hudba z nevydaného albumu, museli okamžite stiahnuť. Hudobní odborníci sa začali dohadovať o tom, či zbytočné zdržiavanie vydania albumu nemalo iba zvýšiť predaj vstupeniek na koncerty. Vo štvrtok 14. decembra Rose vydal na internetovej stránke oficiálne stanovisko, v ktorom sa všetkým ospravedlnil za zdržanie. "Povedať, že príprava tohto albumu bola neznesiteľne dlhá a nepochopiteľná cesta, by bolo príliš mierne. Museli sme prekonať nekonečné a zdanlivo nepochopiteľné problémy, ktoré sa týkali všetkých zúčastnených. To nehovorím o citových výzvach, ktorým sme museli čeliť zo strany fanúšikov, skupiny, celého personálu, obchodného oddelenia. Často to pripadalo ako zlý sen, z ktorého sa človek zobudí, aby zistil, že je ešte stále vo svojej nočnej more," napísal Rose. Medzi hlavné dôvody zdržania albumu Rose uviedol právne problémy, komplikácie s načasovaním turné a nahrávania, ako aj nedostatok rešpektu zo strany manažmentu skupiny. Rose ďalej uviedol, že prepustil manažéra Mercuriadisa a zrušil štyri vystúpenia naplánované na január.