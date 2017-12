Rytmus a Kontrafakt si v Mlynskej doline prevzali platinu

19. dec 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 19. decembra (SITA) - Raper Rytmus a skupina Kontrafakt vystúpili v pondelok večer na parkovisku v bratislavskej Mlynskej doline. Pri tejto príležitosti si Rytmus prevzal Platinovú platňu za svoj debutový sólový album Bengoro a spolu s Egom a Anešom dostali dvojnásobnú platinovú platňu za predaj koncertného DVD Kontrafaktu Murdardo Mulano Tour 05. Ocenenia prevzali z rúk zástupcu značky Olmeca Tequila Rasťa Žitného, ktorá im "dlhodobo pomáha". Zároveň dostali peniaze na ďalší album, ktorý podľa Rytmusa vyjde už v apríli. "Ďakujem naozaj zo srdca všetkým ľuďom, ktorí si kúpili môj album - nakopáva ma to, aby som ďalej robil dobré skladby. Som šťastný, pretože toto ma napĺňa. Čakajte nový album v apríli - bude to zase masívne! Budeme zase hrešiť, lebo na tom sme si postavili kariéru, a keď sa to niekomu nepáči, môže mi...," povedal Rytmus po prevzatí platní.

Ako pre agentúru SITA povedal Róbert Polaščin z KuulFabrik, vystúpenie "na ulici" bolo spoločným nápadom KuulFabrik, Rytmusa a Olmeca Tequila. "Ani my, ani chalani nie sme zástancami nejakých škrobených podujatí, tak sme sa rozhodli urobiť to odovzdávanie platiny inak - na ulici," vysvetlil. Informácie o akcii sa medzi fanúšikov Kontrafaktu dostali len ústnym podaním asi tri hodiny pred koncertom. Tí, ktorí prišli, si mohli naživo vychutnať päť skladieb v podaní Rytmusa a Ega, pričom jednu z nich organizátori natočili na malú kameru a vznikne z nej "pouličný videoklip". V televízii ho ale fanúšikovia Kontrafaktu neuvidia - budú si ho totiž môcť už o niekoľko dní zadarmo stiahnuť výhradne z internetu.