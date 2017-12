Elektronikou tvorím neelektronickú hudbu

Bonobo sú malé africké šimpanzy známe svojou promiskuitou. BONOBO alias SIMON GREEN tiež nie je vo svojej hudobnej produkcii príliš monogamný. Súvisí to nejako? „Potreboval som nejakým menom podpísať skladbu a toto bolo veľmi rýchle rozhodnutie. Páčilo sa

20. dec 2006 o 10:30 TOMÁŠ PROKOPČÁK

mi to slovo a nemyslel som pritom na nejaké opice,“ prezrádza SME, ako k takémuto názvu vôbec prišiel.

Nech už je to akokoľvek, dnes patrí k najväčším hviezdam britského vydavateľstva Ninja Tune a jeho nový album Days To Come je pochúťkou pre nejedného hudobného fajnšmekra. Je jeho tretím, plný inštrumentálnych aranžmánov a hostí ako Bajka či Fink. „Je to trochu iná nahrávka ako moje predchádzajúce tituly. Pozerám sa ňou vpred, na Days To Come.“

Aj preto tento album znie tak živo. „Vždy som hral na nejaký nástroj, používal som piano. Ale stále pracujem so sekvenciami, slučkami, len ich nahrávam s hudobníkmi,“ vysvetľuje proces vzniku svojich skladieb. Vďaka tomu v nich nájdete typický náboj, energiu, ktorú technika vytvára len s veľkou námahou.

Pre producenta to je však vždy ťažké. Ak pri počítači či „škatuľkách“ má absolútnu kontrolu, pri živých hudobníkoch sa musí spoľahnúť na druhých. „Kontrolu mám,“ smeje sa. „Ja im všetkým rozkazujem. Ale každý hudobník má nejaký charakter, osobnosť a tá sa premieta aj do výsledku.“

Takáto spolupráca je podľa neho logickým vyústením. „Snažím sa robiť veci čo najlepšie a neopakovať sa pritom. Skúšam nové smery. Rokmi sa mení aj moja chuť a som ovplyvnený novými vecami.“ Momentálne nimi je stará juhoamerická hudba, brazílske nahrávky i klasický americký a britský folk. Azda preto nemožno jeho hudbu jednoducho opísať. Sám svoju tvorbu označuje ako neelektronickú hudbu robenú pomocou elektroniky.

Nemá pritom rád rôzne označenia, ktoré jeho nahrávkam dávajú hudobní kritici. Nemá rád nálepky a žánre, ktoré jeho skladby ohraničujú. Predpisujú, ako by mali znieť. Má rád slobodu. Aj preto hráva ako dídžej, namixoval napríklad jednu z častí Solid Steel.

„Ako dídžej môžem prezentovať to, čo robím. Ale hrávam rôzne štýly, aj také, aké ako producent nerobím. Hrávam viac dancefloor,“ priznáva. A jedným dychom upozorňuje na svoju novú šou so živou zostavou. „Tá bude viac reprezentovať tento album.“

Plánuje s ňou veľa cestovať, a ktovie, možno sa zastaví aj u nás. „Slovensko? Prečo nie. Nemám síce nejaké konkrétne plány, ale rád by som navštívil čo najviac nových miest,“ dodáva na záver. Výzva je teda na strane našich promotérov.