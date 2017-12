Rozvod Pamely Anderson zapríčinila jej rola v Boratovi

20. dec 2006 o 8:55 SITA

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Bývalá seriálová záchranárka Pamela Anderson potvrdila správy, ktoré priniesli média, že jej manželovi Kid Rockovi sa nepáčila jej rola vo filmovom hite o Boratovi a prispela k vzájomnému odcudzeniu manželov, ktoré vyústilo do rozvodu. Minulý mesiac informoval americký denník The New York Post, že Pamela a Kid Rock, vlastným menom Robert Ritchie, spoločne sledovali film v dome jeho producenta Rona Myera a už vtedy nebol Kid Rock nadšený úlohou, ktorú jeho manželka stvárnila. Fiktívny kazašský reportér Borat, ktorého si zahral britský komik Sacha Baron Cohen, cestuje po Spojených štátoch a dúfa, že nájde svoju budúcu manželku - Pamelu Anderson, ktorú napokon stretne v nákupnom stredisku. V rozhovore s rozhlasovým moderátorom Howardom Sternom Anderson uviedla, že "Kid nebol mojim účinkovaním nadšený. Neviem prečo. Musíte sa spýtať jeho." Dvojica je v súčasnosti po takmer 4-mesačnom manželstve v rozvodovom konaní. Informácie priniesol portál breakingnews.iol.ie.