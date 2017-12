FBI zverejnila posledných 10 strán spisu o Johnovi Lennonovi

20. dec 2006 o 11:15 SITA

BRATISLAVA 20. decembra (SITA/AP) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie odovzdal do rúk univerzitného historika Jona Wienera posledných 10 strán spisu o zosnulom spevákom Johnovi Lennonovi. Obsahujú podrobné informácie o Lennonových väzbách s ľavičiarmi a protivojnovými skupinami v Londýne na začiatku 70. rokov minulého storočia, avšak nič o tom, že by americká vláda považovala speváka za potenciálnu hrozbu. Wiener to uviedol pre americký denník Los Angeles Times. FBI sa doteraz zdráhalo vydať dokumenty, ktoré by údajne mohli viesť k diplomatickým, politickým, alebo ekonomickým represiám proti Spojeným štátom. V dokumentoch sa uvádza, že dvaja poprední britskí ľavicoví politici dúfali, že Lennon by mohol financovať kníhkupectvo a čitáreň s ľavičiarskou literatúrou, avšak Lennon im nedal žiadne peniaze. Na ďalšej strane sa uvádza, že sa nedokázalo Lennonovo sponzorstvo buričských aktivít. "Pochybujem, že by vláda Tonyho Blaira zaútočila na USA za zverejnenie týchto dokumentov," uviedol Wiener. "Dnes vidíme, že to, čo FBI tvrdilo 25 rokov, bolo od začiatku úplne absurdné," pokračuje historik, ktorý o dokumenty žiadal od roku 1981, niekoľko mesiacov po tom, čo sa rozhodol napísať knihu o kultovej osobnosti. Získal však len časť spisu, pretože podľa FBI zvyšné dokumenty obsahujú informácie, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť bezpečnosť v krajine. Wiener získal ďalšiu časť spisu v roku 1997. Právnici požadovali aj posledných 10 strán. Ich vydanie nariadil v roku 2004 súd. Uvádza sa v nich okrem iného, že FBI monitorovalo Lennona v Londýne od roku 1971 do roku 1972.