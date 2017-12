Český herec Michael Beran nemá rád vianočné trhy

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Českému hercovi Michaelovi Beranovi sa nepáči, že Vianoce sa príliš skomercializovali. Sviatky pokoja a radosti má rád, ale neznáša marketingové ťahy, ktoré ich sprevádzajú.

20. dec 2006 o 14:15 SITA

"Donútia človeka, aby sa dostal do stresu. Postavia na námestí trh a všade sú úplne zbytočné veci," tvrdí hviezda českých mládežníckych komédií ako Snowboarďáci (2004) a Ro(c)k podvraťáků (2006). "Myslím si, že ak by bol na námestí iba stromček ako symbol a žiadne trhy by sa tam neorganizovali a ľudia by si nakúpili v obchodoch a nikto by ich netlačil, lebo to je vianočná ponuka, tak by to bolo lepšie," vyjadril sa v rozhovore pre agentúru SITA 26-ročný Beran.

Ako dieťa si mladý český herec so svojím bratom krátil Štedrý deň zhotovovaním zlatého prasiatka. "Ráno jedávame vianočku. Potom sa celý deň neje a čaká sa až na kapra. Keď sme boli deti, rodičia nám hovorili, že ak sa budeme postiť, tak uvidíme zlaté prasa. My sme si ho s bratom aj vyrábali," hovorí Beran, ktorý plánuje Vianoce tráviť s rodičmi a so svojou priateľkou.