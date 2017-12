Eminem sa po druhý raz rozviedol so svojou ženou

20. dec 2006 o 12:05 SITA

BRATISLAVA 20. decembra (SITA/ AP) - Americký raper Eminem sa po necelom roku manželstva znovu rozviedol so svojou ženou. Eminem a jeho stredoškolská láska Kim Mathers sa dohodli na rozdelení majetku a spoločnej opatere ich 10-ročnej dcéry Hailie Jade Scott. Po skončení rozvodového konania 34-ročný Eminem a 31-ročná Mathers odmietli poskytnúť novinárom rozhovor. Eminem a Mathers mali druhú svadbu 14. januára tohto roku. Raper podal žiadosť o rozvod 5. apríla. Po prvý raz uzavreli manželstvo tajne v roku 1999 a rozviedli sa o dva roky neskôr.

Eminem, vlastným menom Marshall Bruce Mathers III. získal počas svojej kariéry 9 cien Grammy, vrátane víťazstva v kategórii za najlepší rapový album za albumy The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP a The Eminem Show. Za skladbu Lose yourself autobiografického filmu 8 Mile (2002) získal Oscara.