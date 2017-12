Skupina Tokio Hotel vystúpi v bratislavskej Inchebe

20. dec 2006 o 16:34 TASR

Bratislava 20. decembra (TASR) - Nemecká rocková skupina Tokio Hotel mieri na Slovensko. V rámci svojho prvého európskeho turné vystúpi 8. apríla v bratislavskej Inchebe.

Jednu z najúspešnejších tínedžerských skupín tvoria dvojičky Bill a Tom, Gustav a Georgie. V roku 2003 sa so skupinou zoznámil hudobný producent Peter Hoffmann, keďže Bill postúpil do finále nemeckej súťaže StarSearch a čoskoro podpísali zmluvu s vydavateľstvom Universal Music. Odvtedy sú známi ako Tokio Hotel (Tokio vyjadruje živé a pulzujúce mesto Tokio a Hotel, že kapela je neustále na cestách).

Za pomoci profesionálov je Bill spoluautorom väčšiny pesničiek z albumu Schrei (Krič), na ktorom okrem megahitu Schrei vyšli aj ďalšie skladby dlhodobo rotujúce na európskych rozhlasových staniciach, ako napríklad Durch Den Monsun a Rette Mich.

Po úspešnom roku 2006 sa chlapci zavreli do štúdia a nahrali nový album, ktorého pilotný singel pod názvom Übers Ende der Welt vyjde 26. januára 2007. Samotný album, ktorý nesie názov Zimmer 483, by sa mal do predaja dostať vo febuári.