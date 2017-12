Nohavicov malý dar pod stromček

Stará fotografia z roku 1956. Na nej malý Jarek Nohavica s rodičmi pri vianočnom stromčeku. Tak vyzerá obal vianočného CD Od Jarka pod stromeček, ktorý tento český pesničkár sprístupnil zadarmo na stiahnutie na svojej webovej stránke www.nohavica.cz.

21. dec 2006 o 9:15 (peb)

Je to už jeho druhý album, ktorý takýmto spôsobom tento slávny český hudobník daroval fanúšikom. Začiatkom tohto roka zavesil na internet album Pražská pálená, zostavený z rôznych raritných pesničiek, nahraných počas jeho turné po malých pražských divadlách. Tento krok sa stretol s veľkým úspechom - Pražskú pálenú si stiahlo 70-tisíc návštevníkov.

Tentoraz pre nich pripravil vianočný darček. Ten obsahuje šesť vecí, z ktorých každá je venovaná jednému členovi rodiny. „Pro všechny“ je určená pieseň Nový rok, „pro maminku“ stará ľúbostná Láska je jak kafemlínek, „pro babičku“ harmoniková Remorkér, „pro děti“ je určená osemminútová Jak Huňáč a Fuňáč pořádali olympiádu, „pro tatínka“ vytiahol verziu jeho obľúbeného Vladimíra Vysockého s názvom Dialog u televizoru a „pro dědečka“ krčmovú Hospodská směs.

Český bard je medzi veľkými menami českej popmusic asi najväčším popularizátorom spájania internetu a hudby u našich susedov a zdá sa, že aktualitou a pestrosťou jeho stránok predbehol oveľa mladších kolegov.

Nohavica.cz ponúka okrem dvoch „pálených“ CD aj ďalšie raritné veci. Obsahuje videoklipy a audionahrávky z turné, napríklad tie, ktoré nahral v rámci série koncertov Pod širím nebem 2006. V sekcii Písničkárský blog nájdete aj populárnu Ladovskú zimu alebo Nohavicovu odpoveď na neslávny útok polície na technopárty (Už zase bijou děti).

Spevák odmieta rozhovory do médií, zato často chatuje so svojimi fanúšikmi a informuje o vývoji svojich projektov. A hlavne predáva svoje nahrávky. K nim patrí aj posledné živé CD a DVD Doma. Živák, ktorý vznikol počas dvoch koncertov ostravskej hale Karolína, je jeho prvým samostatným albumom. Internet a veľká popularita ho postavili na vlastné nohy do takej miery, že odišiel z veľkej nahrávacej spoločnosti a svoje platne si môže vydávať sám.

Pritom Nohavica nerobí nič prevratné. Internet je nadštandardným komunikačných kanálom, na ktorom hviezdy ponúkajú buď zadarmo, alebo za malé peniaze pozoruhodné nahrávky, aby predbehli šírenie ich hudby po sieti a zmiernili nezastaviteľné pirátstvo.

V Nohavicom prípade však ide o darček pre fanúšikov a za „darčeky sa predsa neplatí,“ ako povedal nedávno pre dvojtýždenník Profit. Aj keď aj v jeho prípade došlo k pozoruhodnému zneužitiu. Podľa magazínu cédečka s Pražskou pálenou rozdávali českí komunisti počas predvolebného mítingu.