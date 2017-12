Predstavila niekoľkomiliónovú dobrodružnú hru Celebrity Camp

21. dec 2006 o 17:40 SITA

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) – Na slovenských televíznych obrazovkách by sa od marca mal objavovať nový niekoľkomiliónový projekt, dobrodružná hra Celebrity Camp. Dvadsaťšesť na Slovensku známych osobností z radov hercov, moderátorov, politikov i podnikateľov sa bude na obrazovkách TV JOJ uchádzať o atraktívnu výhru. Na dvadsatich filipínskych ostrovoch ich čakajú rôzne adrenalínové disciplíny kombinované s psychologickými hrami. O konečnom víťazovi rozhodnú diváci.

"Celebrity vyšleme na Filipíny do juhočínskeho mora," uviedol pre agentúru SITA PR manažér Ľudovít Tóth. Pripomenul, že nakrúcať by sa malo vyše mesiac a nepôjde o reality šou. Známe osobnosti vyberali podľa rôznych kritérií. "Tým hlavným bola mediálna známosť. Slovenský divák bude dobre poznať každého, kto tam pôjde," spresnil Tóth.

Reláciu bude moderovať Petra Polnišová a Ján Kroner. Známy slovenský herec nad ponukou pracovať v januári a februári na exotických ostrovoch dlho neváhal. „Začali veľmi múdro. Najskôr mi ukázali všetky tie úžasné zábery z ostrovov a na to mi navrhli, či by som tam nechcel ísť. Vnímam to ako veľmi zaujímavé dobrodružstvo. Je to naozaj na ostrovoch s panenskou prírodou, pričom na niektorých z nich nebývajú ani domorodci. Vy sa tu na Slovensku budete brodiť v snehu, zatiaľ čo my sa tam budeme potiť, pretože letná sezóna je tam teraz údajne v plnom prúde,“ prezradil Kroner.

Šancu dostať sa na tropické ostrovy už čoskoro dostanú aj samotní diváci. V najbližších dňoch by sa mala rozbehnúť súťaž o to, kto uhádne identitu aspoň dvadsatich celebrít. Komu sa to podarí, dostane sa do losovania a môže vyhrať all inclusive pobyt na ostrovoch počas celého nakrúcania.