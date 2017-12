Diddy sa stal otcom dvoch dievčatiek

21. dec 2006 o 9:05 SITA

BRATISLAVA 21. decembra (SITA/AP) - Americký raper a producent Diddy, vlastným menom Sean Combs a jeho priateľka Kim Porter sa vo štvrtok ráno stali rodičmi dvoch dvojičiek - dievčatiek. Porter porodila v Manhattanskej nemocnici, kam za ňou z Kanady Diddy pricestoval. "Diddy dostal predčasný vianočný darček. Kim aj dievčatá sa majú dobre," uviedol jeho hovorca Robert Zimmerman. Prvé bábätko prišlo na svet o 07:56 miestneho času (13:56) a vážilo 2,27 kilogramu, druhé sa s váhou 2,38 kilogramu narodilo o dve minúty neskôr. Zatiaľ nie sú známe ich mená. Diddy pricestoval do New Yorku z Toronta, kde nakrúca film Raisin in the Sun. Hip-hopový impresário má s Porter syna, ktorý má odteraz dve sestry. Diddy má z predchádzajúceho vzťahu s Misou Hylton-Brim syna Justina.