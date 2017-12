Nelly Furtado nahráva španielsky album

22. dec 2006 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 22. decembra (SITA) - Speváčka Nelly Furtado prekonala počiatočný strach zo španielčiny a rozhodla sa nahrať v tomto jazyku album. Furtado tak kráča v šľapajach kolegýň ako Christina Aguilera, Shakira a Jennifer Lopez, ktoré produkujú hudbu nielen pre anglicky hovoriaci, ale aj španielsky trh. "Práve som uprostred nahrávania španielskeho albumu, na ktorom sa autorsky podieľam. Je to trochu zvláštne, ale páči sa mi to," uviedla pre MTV. Furtado, ktorá vyrástla v domácnosti, kde sa hovorilo portugalčinou, sa začala učiť po španielsky ako 14-ročná. "Znovu sa cítim ako malé dieťa, pretože je to pre mňa nový jazyk," dodáva Furtado.