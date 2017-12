S.Johanssonová: Rada by som stvárnila vo filme Evitu

Los Angeles 22. decembra (TASR) - Rodáčka z New Yorku, talentovaná herečka Scarlett Johanssonová (22) je od tínedžerských čias fascinovaná postavou Evity ...

22. dec 2006 o 11:25 TASR

Los Angeles 22. decembra (TASR) - Rodáčka z New Yorku, talentovaná herečka Scarlett Johanssonová (22) je od tínedžerských čias fascinovaná postavou Evity Peronovej a rada by túto postavu stvárnila i na striebornom plátne.

Umelkyni, ktorá o svojich nesporných kvalitách presvedčila napríklad vo filmoch Stratené v preklade, Dievča s perlou alebo Hra osudu, nechýba guráž, veď aj sama priznala, že Madonna podala vo filmovej adaptácii legendárneho muzikálu Evita (sira Andrew Lloyda Webbera a Tima Ricea, ktorú nakrúcal sčasti v Budapešti režisér Alan Parker) obdivuhodný výkon. Osobne by ju rada ešte prevýšila.

Scarlett Johanssonová má za sebou mimoriadne rušný rok, ktorý jej priniesol množstvo uznania za herecké kreácie, ale aj aféry škandálneho charakteru, súvisiace s jej údajnou promiskuitou, či údajným sklonom k alkoholizmu.

"V rozpore so všeobecne kolujúcim názorom nie som promiskuitná. Ľudia sa, zdá sa, mylne domnievajú, že som sexuálne k dispozícii. Neznamená to však, že by som tematike sexu nebola otvorená. Aj keď by som netvrdila, že som vždy monogamnou. Boli časy, v ktorých som žila ako single. Ak sa však nachádzam vo vzťahu, pracujem skutočne tvrdo na tom, aby bol monogamný," vyhlásila svojho času herečka, ktorá s nevyhnutnou dávkou šťastia vyviazla v uplynulom roku bez zranení aj z kurióznej nehody po páde z koňa.

V nedávnej minulosti podrobila herečka ostrej kritike prezidenta USA Georgea W. Busha a jeho republikánov za nerealistické názory na život. Scarlett napríklad veľmi prekáža Bushov konzervatívny pohľad na sex.

"Tu v Amerike máme byť slobodní, ale keď to bude takto pokračovať, o chvíľu v školách nebudeme o sexe ani len počuť. Každá žena bude mať šesť detí a interrupcie budú zakázané," rozhorčovala sa herečka.