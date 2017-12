Roman Pomajbo by chcel, aby boli Vianoce častejšie

22. dec 2006 o 9:35 SITA

BRATISLAVA 22. decembra (SITA) - Herec a moderátor Roman Pomajbo si želá, aby boli Vianoce častejšie. Nie však preto, aby častejšie dostával darčeky, ale preto, aby mohol aspoň na chvíľu poľaviť z pekelného pracovného tempa. "Celý rok každý len behá - ten moderný život je dosť uponáhľaný. Vianoce by mali byť častejšie, aby sa človek aspoň trošku zastavil, prehodnotil a trošku sa aj porozprával s najbližšími o tom, ako sa kto cíti," povedal v rozhovore pre agentúru SITA. Ľudia sa podľa neho čím ďalej viac uzatvárajú do seba a menej komunikujú. Vianoce sú na to "pekná príležitosť". Tohtoročné Vianoce strávi spolu s manželkou u svojich rodičov. "Keďže som sa v roku 2005 oženil a Vianoce sme strávili s rodičmi mojej ženy, tieto Vianoce zase strávime s mojim rodičmi," vysvetlil a dodal, že sa teší ako manželke predvedie tradičné slovenské Vianoce.

Do Nového roka si želá ďalej pracovať na S.O.S., ktoré je jeho "srdcovou záležitosťou".

