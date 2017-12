Nový album Cliché s dvoma producentmi

22. dec 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 22. decembra (SITA) - Na pripravovanom novom albume skupiny Cliché sa budú podieľať dvaja producenti - Tomáš Sloboda z kapely Le Payaco a Marek Rakovický z Lavagance. "Bude to taká zvláštna skúsenosť, v podstate sa stretnú dvaja kohúti," povedal pre agentúru SITA spevák a gitarista Tomáš Sloboda. Dodal však, že sa už začali s Markom Rakovickým chápať a rozumieť si. "Máme podobný názor na muziku, aj keď každý počúva niečo úplne iné. Bude to zaujímavá práca, uvidíme, čo to spraví s kapelou Cliché, ale malo by to byť super," uviedol. Najdôležitejšie je podľa neho pomôcť skupine a vyťažiť z nej a z ich energie a pesničiek čo najviac, "ale tak, aby im to svedčalo, aby to boli hlavne oni". Ako povedal Sloboda, producent by nemal ľudí zbytočne štylizovať do vecí, ktoré v nich nevidí a necíti.

Kapela Cliché by mala do konca roka nahrať štyri piesne. Prvý singel by mal vyjsť hneď po novom roku ako prvý slovenský singel v roku 2007. V januári nahrajú zvyšok skladieb. Album zmixujú po návrate Tomáša Slobodu z dovolenky v Thajsku. Na pulty predajní sa tak dostane v apríli, keď kapela odštartuje aj koncertné turné.