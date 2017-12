Edward Norton obdivuje profesionalitu čínskych filmárov

BRATISLAVA 22. decembra (SITA/AP) - Americký herec Edward Norton vyjadril svoj obdiv k profesionalite čínskych filmárov počas nakrúcania jeho posledného filmu The Painted Veil (2006). "Bol som v krajinách, ...

22. dec 2006 o 14:09 SITA

BRATISLAVA 22. decembra (SITA/AP) - Americký herec Edward Norton vyjadril svoj obdiv k profesionalite čínskych filmárov počas nakrúcania jeho posledného filmu The Painted Veil (2006). "Bol som v krajinách, kde má kinematografia tradíciu, ale nemohol som povedať, že filmári tam boli skúsení. V Číne to však bolo iné, čínsky štáb bol mimoriadne skúsený, tradíciu bolo cítiť, pretože všetci do jedného presne vedeli, čo majú robiť," povedal Norton v rozhovore pre čínsku internetovú stránku Sina.com. V romantickom filme The Painted Veil účinkuje i Naomi Watts, čínsky herec Yu Xia a hongkonský herec Anthony Wong. Film nakrútil režisér John Curran na motívy románu W. Somerseta Maughama. "Bol som unesený z toho, ako Anthony Wong a Yu Xia pracovali rovnako dobre v čínštine a angličtine. Myslím si, že to bolo úžasné," povedal. Norton sám seba označuje za fanúšika práce čínskych režisérov ako John Woo, Kar-wai Wong, Ang Lee, Chen Kaige či Yimou Zhang.