Robin Williams sa vrátil späť z protialkoholického liečenia

BRATISLAVA 23. decembra (SITA/AP) - Po dvoch mesiacoch strávených na protialkoholickom liečení je herec Robin Williams späť, aby znovu na strieborné plátno vrátil pravý smiech a nefalšovanú radosť.

23. dec 2006 o 13:07 SITA

Päťdesiatpäťročný komik narozprával dve postavy v animovanom filme Happy Feet a po boku Bena Stillera a Dicka Van Dykea sa objaví aj v prázdninovej fantasy snímke Night at the Museum. Ako uviedol, je vďačný za to, že ho rodina i priatelia počas obdobia, kedy znovu prepadol alkoholu a následne sa sám prihlásil na liečenie, podporovali.

"Som pyšný na to, že som to dokázal. Úspešne sa vyliečiť. Vyšiel som von a som rád, že môžem byť tu. Je dobré mať takú podporu," priznal herec. V snímke Night at the Musem, ktorá má premiéru v piatok, si Williams zahral voskovú figurínu prezidenta Theodora Roosevelta. Podľa vlastných slov "nádhernú". "V časoch, kedy sa prezidentmi stávali veľkí muži bol väčší ako život - veľký tučný človek. Bol veľmi aktívny, vitálny, veľa čítal, dobre písal, bol to naozaj veľmi zhovorčivý muž," uviedol.

Williams vo filme jazdí na koni a spolu so Stillerom sa objavuje aj v scénach po boku malej malpy kapucínskej - Crystal. "Keď sme začali pracovať s touto opičkou, zistili sme, že je to hrozné. Kombinuje to tie najhoršie aspekty práce s deťmi a zvieratami, keď máte zviera, ktoré vyzerá ako dieťa," dodal s úsmevom na perách.