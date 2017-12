Krstný otec soulu, ktorý vyrastal v nevestinci - James Brown

BRATISLAVA 26. decembra (SITA/AFP) - James Brown, jeden z najlegendárnejších hudobníkov 20. storočia, mnohými prezývaný i Krstný otec soulu, sa narodil 3. mája 1933. Jeho koncerty sa stali nesmrteľnými ...

27. dec 2006 o 12:05 SITA

BRATISLAVA 26. decembra (SITA/AFP) - James Brown, jeden z najlegendárnejších hudobníkov 20. storočia, mnohými prezývaný i Krstný otec soulu, sa narodil 3. mája 1933. Jeho koncerty sa stali nesmrteľnými vďaka kričiacemu, gospelovému štýlu spievania a šialenému tancu, ktorý privádzal publikum do varu. Spevák vyrástol v meste Barnwell v Južnej Caroline. Jeho rodičia sa rozviedli, keď mal štyri roky. Vyrastal v nevestinci, ktorý vlastnila jeho teta v Auguste v štáte Georgia. Browna tiež mnohí prezývali aj Soul Brother Number One (Duchovný brat číslo jeden), či The Hardest Working Man in Show Business (Najtvrdšie pracujúci muž v šoubiznise). Svojou hudbou i vystupovaním inšpiroval celé generácie hudobníkov - od Micka Jaggera, Davida Bowieho a Michaela Jacksona až po rapperov, ktorí jeho chytľavý groove často používali v "podmazoch". Jeho silný vplyv sa koncom šesťdesiatych rokov rozšíril aj o politický a kultúrny život v Spojených štátoch, keď svoj hlas venoval hnutiu za ľudské práva a naspieval hit ako Say It Loud - I'm Black and I'm Proud (Povedz to nahlas - som čierny a som na to hrdý).

Brownova smrť zasiahla aj prezidenta Georgea W. Busha s manželkou Laurou. "Celé polstoročie, inovatívny talent Krstného otca soulu ovplyvňoval našu kultúru a celé generácie muzikantov. Americký originál, jeho fanúšikovia pochádzali zo všetkých sociálnych vrstiev a pozadí. Celé sviatky budeme myslieť na jeho rodinu a blízkych priateľov," napísal v stanovisku prezident USA. Brown bol medzi prvými hudobníkmi, ktorých v roku 1968 uviedli do Rock 'n' Rollovej siene slávy po boku Elvisa Presleyho, Chucka Berryho a Little Richarda. "Jedno je isté: To čo bolo v šesťdesiatych rokoch známe ako soulová hudba, v sedemdesiatych funky a v osemdesiatych ako rap priamo súvisí s Jamesom Brownom. Jeho transformácia gospelu na úžasnú a explozívnu intenzitu rythm 'n' blues, kombinovanou s precíznou choreografiou a dynamickým šoumenstvom napomohla k určeniu smerov čiernej hudby. Dokázal to už jeho prvý r 'n' b hit Please, Please, Please z roku 1956 a dokazoval to dodnes," uviedla Rock 'n' Rollová sieň slávy a múzeum na svojej internetovej stránke. Popri celej záplave ocenení, Brown vyhral dve ceny Grammy, v roku 1992 aj Grammy za celoživotné zásluhy a v decembri 2003 sa dočkal prestížneho ocenenia Kennedyho centra.

Krstný otec soulu začal v roku 1955 hrať v skupine Gospel Starlighters. Netrvalo dlho a pridal sa k Bobbymu Byrdovi a jeho Avons. Neskôr svojím talentom rozšíril rady kapely Famous Flames, ktorá mala uzavretú zmluvu s King Records. Jeho prvý singel Please, Please, Please z roku 1956 sa umiestnil na šiestom mieste r 'n' b hitparády. Brownova pieseň Try Me sa v roku 1958 stala najlepšie predávajúcim r 'n' b singlom a prvým zo 17 hitov, ktoré celé dve desaťročia okupovali prvé priečky r 'n' b hitparád. Jeho hudba sa pozornosti širšieho publika dočkala v šesťdesiatych rokoch, keď prešla z klubov do mainstreamu. Brownov album Live at the Apollo, Vol. 1 sa v roku 1963 umiestnil na druhej priečke oficiálnej americkej hitparády. V roku 1965 nahral singel Papa's Got a Brand New Bag, ktorý sa na celých osem týždňov usadil na prvej priečky r 'n' b hitparády a dostal sa aj do popovej "Top Ten". I Got You (I Feel Good), ktorú vydal ešte v tom istom roku v Top Ten dosiahla tretie miesto.

Talent a strhujúce šoumenstvo hudobníka si srdcia ešte širšieho publika získali vďaka koncertnému filmu The T. A. M. I. Show, v ktorej tiež vystupovali aj Rolling Stones, Chuck Berry, či Supremes. Koncom šesťdesiatych rokov označil časopis Look Browna za najdôležitejšieho čierneho muža v Amerike. V roku 1970 založil spolu s Byrdom novú skupinu The JB's, ktorá pozostávala z basgitaristu Bootsyho Collinsa, jeho brata gitaristu Phelphsa "Carfisha" Collinsa a hráča na trúbku Freda Wesleyho. Jeho najväčšími hitmi sa počas sedemdesiatych rokov stali single ako Hot Pants, či Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine. V priebehu ďalšieho desaťročia sa Brownovi podarilo dosiahnuť ešte väčší úspech v mainstreamovej hudbe. Objavil sa aj vo filmoch ako Bratia Bluesovci (1980), či Doctor Deatroit (1983). Hudobník nahral aj titulnú pieseň k filmu Sylvestra Stalloneho Rocky IV (1985), Living in America, za ktorú v roku 1987 získal cenu Grammy.

Hudobná legenda mala však aj svoje tienisté stránky. Browna po prvýkrát zatkli, keď mal 16 rokov za ozbrojenú lúpež. Súd ho odsúdil na osem až šestnásť rokov. V roku 1987 ho päťkrát zatkli za držanie drog. Následne ho vtedajšia manželka obvinila z útoku a domáceho násilia a o rok neskôr ho usvedčili z pokusu o vraždu, za čo dostal šesť rokov. Vo februári 1991 ho však prepustili na podmienku.

James Brown zomrel 25. decembra 2006 vo veku 73 rokov na následky ťažkého zápalu pľúc.