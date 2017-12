Svet prišiel o Jamesa Browna, velikána soulu

Soul, funk, hip-hop a disco. Tieto žánre by počas vianočných sviatkov mali vzdať hold pamiatke Jamesa Browna, ktorý z nedele na pondelok zomrel vo veku 73 rokov v Atlante. Príčinou náhlej smrti legendy americkej hudby bol infarkt spojený so silným zápalom

27. dec 2006

pľúc.

Inovátor hudby

Krstný otec soulu (The Godfather of Soul), pán Dynamit alebo Soulový brat číslo 1, tak ho počas jeho bohatého života titulovali médiá po celom svete. Brown nielenže stál pri zrode modernej černošskej hudby, bol aj jej neprekonateľným inovátorom. Hudobné úspechy dokonca zatienili aj jeho rozháraný život, počas ktorého sa niekoľkokrát ocitol za mrežami.

James Brown bol klasickým stelesnením amerického sna. Narodil sa 3. 5. 1933 ako James Joe Brown Junior v Južnej Karolíne. Od siedmich rokov sa živil ako leštič topánok alebo ako pouličný tanečník. V šestnástich ho zavreli za pokus o krádež auta a v base si odsedel tri roky a jeden deň.

Po návrate z väzenia sa rozhodoval medzi boxom a hudbou. Napokon sa stal členom gospelového súboru, z ktorého neskôr vznikla skupina The Famous Flames. S ňou v roku 1956 nahral aj svoj prvý megahit Plea­se, Please.

Titul „najťažšie pracujúci chlapík v šoubiznise“ si vyslúžil za neuveriteľnú pracovnú morálku a emotívne vystúpenia.

Každé dva mesiace vydal nový singel, počas vystúpenia vždy schudol niekoľko kilogramov. Svoju skupinu si vydržiaval ako armádu, ktorá mu bola k dispozícii 24 hodín denne. Stávalo sa, že počas koncertu dostal nápad a kapela sedela do rána v štúdiu a nahrávala.

Soulovú éru zavŕšil koncertmi v harlemskom divadle Apollo. Nahrávka vyšla pod menom Live At The Apollo (1962) a dodnes je jedným z najlepších živých albumov v dejinách populárnej hudby. Napriek faktu, že ho firma pôvodne nechcela vydať, a tak si ho financoval sám.

Bojovník proti rasizmu

V tom čase už budoval silné obchodné impérium, do ktorého patrili rádiá, reštaurácie alebo súkromné lietadlo.

Tento bojovník proti chudobe a rasizmu ale nik­dy nezabúdal na svoje korene - dôkazom toho bola aj pieseň Say it Loud (I'm Black and I'm Proud).

Jeho ďalšie hity ako Papa's Got a Brand New Bag, I Got You (I Feel Good) a Get Up (I Feel Like Being a Sex Machine) ho predstavili ako vynálezcu funku, jednoduchej a rytmicky precíznej hudby, postavenej na jednom motíve, do ktorého Brown kričal svoje pálčivé slogany.

V šesťdesiatych rokoch bol Brown autoritou, ktorá po smrti Martina Luthera Kinga pomáhala zabrániť černošským nepokojom. Za jeho apel proti násiliu v celoštátne vysielanom koncerte z Bostonu mu osobne poďakoval vtedajší americký prezident Lyndon Johnson.

V sedemdesiatych rokoch s nástupom nových tanečných smerov, predovšetkým disca, začala jeho sláva postupne upadať. Veľmi ťažko niesol smrť svojho syna, ktorý v roku 1973 zahynul počas automobilovej havárie. Svoj posledný hit mal v polovici osemdesiatych rokov - skladba Living In America z filmu Rocky IV ho ho vrátila na svetové rebríčky.

Desperád Brown

Bol géniom, ak išlo o hudbu, ale v druhej polovici života aj desperádom, ktorým zmietali osobní démoni. V roku 1988 bol súčasťou automobilovej nahánačky s políciou po dvoch amerických štátoch. Za streľbu na policajné auto a prechovávanie tvrdých drog dostal šesť rokov, ale v base si odsedel tri a pol roka. Za mreže sa vrátil, keď zmlátil svoju tretiu manželku a ohrozoval ju zbraňou.

Nikto mu však nezoberie, že jeho hudba ovplyvnila niekoľko generácií. Počas života nahral 50 albumov a 119 singlov, ktoré sa umiestnili v Top 200. Kde by boli Prince, Michael Jackson, Van Morrison alebo americkí rapperi, nebyť hudobného prínosu Jamesa Browna?

Spevák napriek zdravotným problémom (prednedávnom prekonal rakovinu prostaty) pracoval až do svojej smrti, hoci jeho hudba už tak nepálila tak ako v šesťdesiatych rokoch. Všetci, ktorí navštívili jeho pražský koncert na jeseň tohto roku, si môžu povedať, že videli naživo jedného z posledných velikánov americkej hudby.

„Bolesti ho trápili už dlhší čas. Keď sa mu konečne uľavilo, povedal, že dnes už pôjdem. Neveril som mu.“ CHARLES BOBBIT,Brownov mananžér „Rapová hudba, tá predsa pochádza od ­Brow­­­­­­­n­­a!“ LITTLE RICHARD rokenrolový hudobník „Nikto ma tak neovplyvnil ako James Brown.“ MICHAEL JACKSON, spevák „Na jednom pódiu vystupujú The Rolling Stones a James Brown. Najpodstatnejšia rocková skupina súčasnosti hrá ako o život, ale keď po nej príde James Brown, tak ju svojím vystúpením strčí do vrecka.“ RICK RUBIN, slávny producent „Počas pol storočia obohacoval našu kultúru a ako aj generácie hudobníkov novátorský talent Krstného otca soulu.“ GEORGE BUSH, americký prezident „V minulosti čiernych ľudí volali negrami, ale James povedal: Povedz to nahlas, že byť čiernym je výborné a nemusíš sa za to nikomu ospravedlňovať.“ CHUCK D., člen Public Enemy „Brown uspel so svojou superľudskou kondíciou, ktorej sa ani zďaleka nepriblížilo mnoho iných hudobníkov. Pracoval až na doraz, okresával zvuk kapely a jedným okom sledoval nové trendy.“ Allmusic.com „Keď pod dušou rozumieme cit, vášeň, pátos a vnímavosť kultúry, tak James Brown zhmotnil dušu.“ JESSE JACKSON, reverend (peb)