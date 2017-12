O Oscaroch sa už začalo rozhodovať

LOS ANGELES - Už na druhý sviatok vianočný sa oficiálne rozbehol boj o filmových Oscarov, ktoré sa budú rozdávať 25. februára v Divadle Kodak v Ho­llywoode

27. dec 2006 o 11:30 (tasr)

. Akadémia filmových umení a vied včera rozoslala svojim členom hlasovacie lístky, ktorými určia hercov a tvorcov.

Nominácie oznámia 23. ja­nuára. Jeden laureát je známy už teraz. Je ním taliansky hudobný skladateľ Ennio Morricone, ktorý dostane Oscara za celoživotné dielo. Moderátorkou oscarového večera bude prvýkrát komička Ellen DeGeneresová. O favori­toch na Oscarov v roku 2007 sa špekuluje už dlhší čas. V kuloároch sa medzi ocenenými filmami spomínajú aj drámy Departed od režiséra M. Scorseseho a Flags of our Fathers od jeho kolegu C. Eastwooda.